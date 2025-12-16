Ankara'da tek operasyonda en fazla tutuklu sayısına ulaşılan fuhuş operasyonu yapıldı. Düzenlenen operasyonda 60 kişi tutuklanırken, 64 fuhşa sürüklenen mağdur kadın kurtarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu gizli bir soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği 'özel tahkikat ekipleri' oluşturdu.

Çankaya'da gece kulübü olarak faaliyet gösteren ve kadınları suistimal ederek fuhşa sürükleyen 11 işletme takibe alındı. 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara gidilerek fuhşa aracılık yapan, fuhşu teşvik eden hedef şahıslar adım adım izlendi.

Ankara'da tarihi fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı

PAZARLIKLAR GİZLİ KAYDA ALINDI

Gizli kameralarla mekan çalışanlarıyla müşteriler arasındaki fuhuş pazarlıkları kayda alındı. 'Mağdur' kadınların mekanlardan çıkartılıp fuhuş için otellere götürüldüğü tespit edildi. Kadınların SGK kayıtlarının olduğu ve çalışıyor gibi gösterildiği de belirlendi.

60 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Müşterilerin mekana gelerek kadınlarla sohbet ettiği, beğendikleri kadınlara fuhuş teklif ettiği ve işletmelerin bu şekilde sözde ticari kazanç elde ettiği ortaya çıktı. 11 mekanın işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları toplam 81 şüpheli gözaltına alınırken, 60 şüpheli tutuklandı.

64 KADIN KURTARILDI

Operasyon sonrasında tüm mekanların faaliyeti sonlandırıldı. 64 fuhşa sürüklenen mağdur kadın kurtarıldı ve hepsinin ifadesine başvuruldu.

