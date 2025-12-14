Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağını açıkladı. TBMM'de 2026 bütçe görüşmeleri öncesi konuşan Göktaş, alımların hizmet kalitesini artırmayı amaçladığını belirtti. Bakan Göktaş ayrıca doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik çalışmanın 2026 başında hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifinin görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

"3 BİN YENİ PERSONEL ALIMIMIZ OLACAK"

Bakanlığa yeni personel alımıyla ilgili soruya cevap veren Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak. Bugün de bu müjdeyi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum." dedi.

"DOĞUM İZNİNİ YÜKSELTMEYE YÖNELİK ÇALIŞMAMIZ GÜNDEMDE"

Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine ise Göktaş, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine Göktaş, yeni yılın başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

