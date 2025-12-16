Aralık ayının ikinci yarısına girilirken İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, megakentte kış beklentisini artırdı. Uzun süredir soğuk hava ve kar yağışı bekleyen İstanbullular “İstanbul'da kar yağacak mı, ilk kar ne zaman yağacak?” sorusuna cevap arıyor.

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul’da hafta boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Günün ilk saatlerinde serin hava hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklıkların çift hanelere çıkması bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı, ilk kar ne zaman yağacak?

İstanbulda kar yağacak mı, ilk kar ne zaman yağacak? İstanbul Haftalık Hava Durumu

İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?

Aralık ayının ortasında İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteorolojik tahminlere göre kısa vadede İstanbul genelinde kar yağışı beklentisi yok. Hafta boyunca parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürürken, sıcaklıkların gündüz saatlerinde çift hanelerde kalması bekleniyor.

İSTANBUL’DA İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre 2025 yılı bitmeden İstanbul’da kar yağışı öngörülmüyor. Uzman Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamalarına göre İstanbul için ilk ciddi kar ihtimali 2026 yılının Ocak ayına işaret ediyor. Soğuk hava dalgalarının yeni yılın başında Marmara Bölgesi’ni etkilemesiyle birlikte kar yağışının görülme ihtimalinin artacağı belirtiliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

16 Aralık Salı - Parçalı bulutlu, 5 - 12 derece

17 Aralık Çarşamba - Az bulutlu, 7 - 14 derece

18 Aralık Perşembe - Az bulutlu, 6 - 12 derece

19 Aralık Cuma - Parçalı bulutlu, 7 - 14 derece

20 Aralık Cumartesi - Çok bulutlu, 7 - 13 derece

