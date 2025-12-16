İhlas Haber Ajansı
Ankara'da gizemli olay! Gökyüzünden düşen cisim aranıyor
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gökyüzünden büyük bir gürültüyle düşen bilinmeyen cisim aranıyor.
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Kuşçuali Köyü'nde dün akşam saatlerinde havada bilinmeyen bir cisim görüldü.
BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE DÜŞTÜ
Bir süre sonra cismin düşmesiyle büyük bir gürültü ortaya çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Jandarma ekiplerinin düşen cismi arama çalışmaları devam ediyor.
