Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gökyüzünden büyük bir gürültüyle düşen bilinmeyen cisim aranıyor.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Kuşçuali Köyü'nde dün akşam saatlerinde havada bilinmeyen bir cisim görüldü.

BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE DÜŞTÜ

Bir süre sonra cismin düşmesiyle büyük bir gürültü ortaya çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Jandarma ekiplerinin düşen cismi arama çalışmaları devam ediyor.

