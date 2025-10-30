Filistinli kardeşlerin son sarılışı! Ateşkesin adı kaldı, 12 saatte 109 şehit

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek önceki akşam Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 104’e yükseldi. Gazze Şeridi’ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun 12 saate yakın süren saldırında katledilenlerden 46’sının çocuk olduğunu duyurdu. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve yıkılan evlerin enkazı altında hâlen kayıpların bulunduğu belirtilerek, ölü sayısının daha da artabileceği aktarıldı.

Öte yandan İsrail’in 11 Ekim’den bu yana yürürlükte olan ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda ise can kaybı 211’e, yaralı sayısı da 597’ye yükseldi.

İSRAİL: ATEŞKES BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde konuşlanan güçlerine yöneltilen ve bir askerin ölümüne yol açan silahlı saldırıya bu bombardımanla karşılık verdiğini iddia ederken, Hamas ise saldırıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını açıkladı. Saldırıyı, İsrail yanlısı silahlı Filistinli çetelerin düzenlediği tahmin ediliyor. Tel Aviv yönetiminin söz konusu çeteyi, Hamas’a karşı desteklediği ortaya çıkmıştı. Öte yandan İsrail ordusu, düzenlediği şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi’nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu. Saldırılarında farklı silahlı gruplara mensup 30 kişiyi öldürdüğünü ileri süren İsrail ordusunun “ateşkese bağlı kalacağı” iddia edilirken, ihlallere karşı sert karşılık vereceği kaydedildi. İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00’da (TSİ 11.00) başladı