Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Filistinli kardeşlerin son sarılışı! Ateşkesin adı kaldı, 12 saatte 109 şehit

Filistinli kardeşlerin son sarılışı! Ateşkesin adı kaldı, 12 saatte 109 şehit

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filistinli kardeşlerin son sarılışı! Ateşkesin adı kaldı, 12 saatte 109 şehit
İsrail, Gazze, Çatışma, Ateşkes, Saldırı, Şehit, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, kendine çalışan Filistinli çeteleri kullanıp “Hamas saldırıyor” bahanesiyle Gazze’yi vurdu. “Sarı hat”taki evler hedef alındı. 12 saat boyunca süren ağır bombardımanda 109 sivil hayatını kaybetti. Şehitlerin 52’si, birbirine sarılırken görülen o iki kardeş gibi çocuktu...

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek önceki akşam Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 104’e yükseldi. Gazze Şeridi’ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun 12 saate yakın süren saldırında katledilenlerden 46’sının çocuk olduğunu duyurdu. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve yıkılan evlerin enkazı altında hâlen kayıpların bulunduğu belirtilerek, ölü sayısının daha da artabileceği aktarıldı.

#l-1156303#

Öte yandan İsrail’in 11 Ekim’den bu yana yürürlükte olan ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda ise can kaybı 211’e, yaralı sayısı da 597’ye yükseldi.

İSRAİL: ATEŞKES BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde konuşlanan güçlerine yöneltilen ve bir askerin ölümüne yol açan silahlı saldırıya bu bombardımanla karşılık verdiğini iddia ederken, Hamas ise saldırıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını açıkladı. Saldırıyı, İsrail yanlısı silahlı Filistinli çetelerin düzenlediği tahmin ediliyor. Tel Aviv yönetiminin söz konusu çeteyi, Hamas’a karşı desteklediği ortaya çıkmıştı. Öte yandan İsrail ordusu, düzenlediği şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi’nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu. Saldırılarında farklı silahlı gruplara mensup 30 kişiyi öldürdüğünü ileri süren İsrail ordusunun “ateşkese bağlı kalacağı” iddia edilirken, ihlallere karşı sert karşılık vereceği kaydedildi. İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00’da (TSİ 11.00) başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? 30 Ekim Kanal D yayın akışıAksaray'da akılalmaz görüntüler! Alkollü sürücü ve yakınlarından polise yumruklu saldırı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump "Derhal" diyerek talimatı verdi! ABD'den kritik nükleer silah adımı - Dünya"Derhal" diyerek talimatı verdi! Dünya tetikteŞi Cinping ve Trump, Güney Kore'de buluştu! ABD'den Çin'e vergi indirimi - DünyaKritik zirve sonrası Trump'tan 'indirim' kararıIrkçı Bakanları işbaşında! Hamas’ın lider kadrosuna tehdit - DünyaIrkçı Bakanları işbaşında! Hamas’ın lider kadrosuna tehditKirli eller devreye girdi, Türkleri hedef gösterdi! Karadağ’da Sırp tahriki  - DünyaKirli eller devreye girdi, Türkleri hedef gösterdiGümrük vergilerini düşürmeye karşılık 950 milyar dolar! ABD-Güney Kore ilişkilerinde yeni dönem - DünyaGümrük vergilerini düşürmeye karşılık 950 milyar dolar!Hollanda seçimlerimde sürpriz zafer! Bir dönem kapanıyor - DünyaHollanda seçimlerimde sürpriz zafer!
Sonraki Haber Yükleniyor...