Kuruluş Orhan iddialı başladı! İlk bölümü izleyen herkes aynı yorumu yaptı
ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, başrol oyuncusu Burak Özçivit’in ayrılığıyla yeni bir döneme adım attı. Uzun süredir merakla beklenen değişimin ardından dizi, yoluna Kuruluş Orhan adıyla devam ediyor. Yeni dönemin başrolünde ise genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu yer aldı.
Kuruluş Orhan'ın ilk bölümü, 29 Ekim Çarşamba akşamı izleyiciyle buluştu. Yeni hikaye, yeni karakterler ve güçlü prodüksiyonuyla dikkat çeken yapım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
MERT YAZICIOĞLU, ORHAN BEY ROLÜYLE BURAK ÖZÇİVİT’İ ARATMADI
Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, izleyicilerden tam not aldı. Oyunculuğu, duruşu ve aksiyon sahnelerindeki başarısıyla beğeni toplayan Yazıcıoğlu, performansıyla “Burak Özçivit’in yerini doldurabilecek mi?” tartışmalarına güçlü bir cevap verdi. Dizinin takipçileri “Burak Özçivit’i aratmıyor” yorumunda bulundu.
NİLÜFER HATUN İLE UYUMLARI ÇOK BEĞENİLDİ
Yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği dizide Yazıcıoğlu’na güzel oyuncu Mahassine Merabet (Nilüfer Hatun) eşlik ediyor. İkilinin ekrandaki uyumu da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Kuruluş Orhan’ın ilk bölümü yayınlanır yayınlanmaz, #KuruluşOrhan etiketi kısa sürede X (Twitter) gündeminde üst sıralara yükseldi. Diziyi izleyen kullanıcılar, “Mert Yazıcıoğlu rolüyle adeta parlamış”, “Yeni dönem çok iddialı başladı” ve “Kuruluş Osman bitti, Kuruluş Orhan başladı” şeklinde yorumlarda bulundu.
Yeni dönemiyle tarihi olayları farklı bir bakış açısıyla ele alacağı belirtilen Kuruluş Orhan, her hafta Çarşamba akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.