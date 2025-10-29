Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuruluş Osman bitti mi, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!

Kuruluş Osman bitti mi, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!

Güncelleme:
Kuruluş Osman bitti mi, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!
Kuruluş Osman bitti mi, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak merakla araştırılıyor. 6 sezon boyunca Osman Bey’in mücadelesini anlatan Kuruluş Osman, artık yerini oğlu Orhan Bey’in hikayesine bırakıyor. Kuruluş Orhan dizisi, tarihi atmosferi, güçlü oyunculukları ve yeni karakter dinamikleriyle ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Kuruluş Osman bitti mi, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. TV’nin yüksek reytingli yapımlarından biri olan dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı.

KURULUŞ OSMAN BİTTİ Mİ?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonunu 4 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan 194. bölümüyle bitti ve final yaptı.

Burak Özçivit’in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizi ekrana devam dizisi geleceği için veda etti. Bozdağ Film tarafından yapılan açıklamalarda, yeni dönemde Osmanlı’nın kuruluş hikayesinin artık Osman Bey’in oğlu Orhan Bey üzerinden devam edeceği duyuruldu.

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Osman Bey’in mirasını devralan oğlu Orhan Bey’in hikayesini konu alacak dizide, başrolü Mert Yazıcıoğlu üstlenecek. Yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yeni dönem başlıyor! Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu canlandıracak” sözleriyle duyuruyu yaptı.

Kuruluş Orhan 29 Ekim 2025 bugün saat 20.00'de ekranlarda olacak!

