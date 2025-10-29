Whatsapp neden açılmıyor bugün, çöktü mü? 29 Ekim 2025 Whatsapp Web erişim sorunu

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
29 Ekim 2025
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp 29 Ekim sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı tarafından erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Hem mobil uygulamada hem de Web WhatsApp sürümünde yaşanan bağlantı problemleri nedeniyle kullanıcılar mesaj gönderme, alma ve oturum açma işlemlerinde aksaklıklar bildirdi. Whatsapp neden açılmıyor bugün, çöktü mü soruları ise gündeme taşındı.

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR BUGÜN?

Şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı fakat kullanıcı verilerine göre sorun WhatsApp’ın sunucu bağlantılarında yaşanan kısa süreli teknik aksaklıklardan kaynaklanıyor. Uygulama performansındaki yavaşlama, hem mobil hem de masaüstü sürümlerinde eş zamanlı olarak görüldü.

Downdetector verilerine göre kullanıcıların yaklaşık %69’u uygulamaya giriş yapamadığını, %17’si hesap oturumunda sorun yaşadığını, %15’i ise mesaj gönderemediğini bildirdi. 

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporlarına göre 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 09.00 civarında WhatsApp’a erişimde belirgin bir yavaşlama yaşandı. Masaüstü üzerinden giriş yapılmasını sağlayan Web WhatsApp platformunda oturum açma sorunu raporları artış gösterdi. Mobil kullanıcılar da mesaj iletiminde gecikme ve uygulamanın yüklenmemesi gibi hatalarla karşılaştıklarını bildirdi.

WHATSAPP WEB HATASI 29 EKİM

Yaşanan erişim sorunlarının bölgesel olduğu ve kısa süre içerisinde normale dönmesinin beklendiği tahmin ediliyor.

Meta yetkililerinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, kesintinin küresel çapta mı yoksa sadece belirli bölgeleri mi etkilediği araştırılıyor.

