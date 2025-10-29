Gebze'de deprem mi oldu, neden bina çöktü? 29 Ekim son depremler merak edildi

Gebze'de deprem mi oldu, neden bina çöktü merak ediliyor. etkililer, çökme nedenine ilişkin ilk değerlendirmeleri paylaşırken, vatandaşlar “Dün gece deprem oldu mu?” sorusuna da cevap arıyor.

GEBZE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen bina çökmesi sonrasında vatandaşlar bölgede deprem olup olmadığını merak etti. AFAD verilerine göre 29 Ekim 2025 tarihinde Marmara Denizi açıklarında İstanbul Büyükçekmece merkezli 2.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sarsıntı Gebze’ye yaklaşık 128 kilometre uzaklıkta gerçekleşirken ilçede herhangi bir etkisi hissedilmedi. Uzmanlara göre Gebze’deki bina çökmesi yaşanan depremle bağlantılı değil.

GEBZE'DE NEDEN BİNA ÇÖKTÜ?

Sabah saatlerinde Gebze Güzeller Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle tamamen çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilerek enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalar başlatıldı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, binanın neden yıkıldığının henüz tespit edilemediğini, teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise bölgede metro çalışmaları yapıldığını, çökme ile bu faaliyetler arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırıldığını söyledi. Binanın 1999 depreminden sonra inşa edildiği ve alt katında bir eczanenin bulunduğu belirtildi.

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

AFAD verilerine göre dün gece saat 00.50’de Marmara Denizi açıklarında 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi olarak kaydedildi. Sarsıntı 7.9 kilometre derinlikte oluşurken çevre illerde hissedilmedi.

GEBZE'DE YIKILAN BİNADA ÖLEN VAR MI?

Olay sonrası bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre binada iki aile yaşıyor, içeride beş kişinin olabileceği tahmin ediliyor.

Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar resmi makamlardan herhangi bir can kaybı açıklaması yapılmadı. Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, Kocaeli Valiliği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.