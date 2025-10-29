Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gebze'de deprem mi oldu, neden bina çöktü? 29 Ekim son depremler merak edildi

Gebze'de deprem mi oldu, neden bina çöktü? 29 Ekim son depremler merak edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deprem, Bina Çökmesi, Gebze, Kocaeli, Afet, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Gebze ilçesi bu sabah büyük bir panikle uyandı. Güzeller Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir sebeple tamamen çöktü. Olay sonrası çevreye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, enkaz altında kişilerin olduğu bildirildi. Gebze'de deprem mi oldu, neden bina çöktü soruları ise gündeme geldi.

Gebze'de deprem mi oldu, neden bina çöktü merak ediliyor. etkililer, çökme nedenine ilişkin ilk değerlendirmeleri paylaşırken, vatandaşlar “Dün gece deprem oldu mu?” sorusuna da cevap arıyor.

Gebze'de deprem mi oldu, neden bina çöktü? 29 Ekim son depremler listesi - 1. Resim

GEBZE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen bina çökmesi sonrasında vatandaşlar bölgede deprem olup olmadığını merak etti. AFAD verilerine göre 29 Ekim 2025 tarihinde Marmara Denizi açıklarında İstanbul Büyükçekmece merkezli 2.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sarsıntı Gebze’ye yaklaşık 128 kilometre uzaklıkta gerçekleşirken ilçede herhangi bir etkisi hissedilmedi. Uzmanlara göre Gebze’deki bina çökmesi yaşanan depremle bağlantılı değil.

Gebze'de deprem mi oldu, neden bina çöktü? 29 Ekim son depremler listesi - 2. Resim

GEBZE'DE NEDEN BİNA ÇÖKTÜ?

Sabah saatlerinde Gebze Güzeller Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle tamamen çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilerek enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalar başlatıldı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, binanın neden yıkıldığının henüz tespit edilemediğini, teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise bölgede metro çalışmaları yapıldığını, çökme ile bu faaliyetler arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırıldığını söyledi. Binanın 1999 depreminden sonra inşa edildiği ve alt katında bir eczanenin bulunduğu belirtildi.

Gebze'de deprem mi oldu, neden bina çöktü? 29 Ekim son depremler listesi - 3. Resim

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

AFAD verilerine göre dün gece saat 00.50’de Marmara Denizi açıklarında 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi olarak kaydedildi. Sarsıntı 7.9 kilometre derinlikte oluşurken çevre illerde hissedilmedi.

Gebze'de deprem mi oldu, neden bina çöktü? 29 Ekim son depremler listesi - 4. Resim

GEBZE'DE YIKILAN BİNADA ÖLEN VAR MI?

Olay sonrası bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre binada iki aile yaşıyor, içeride beş kişinin olabileceği tahmin ediliyor.

Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar resmi makamlardan herhangi bir can kaybı açıklaması yapılmadı. Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, Kocaeli Valiliği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dolar güne nasıl başladı? İşte kurda son durum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zorbay Küçük istatistikleri nasıl, kimdir, nereli, hangi takımlı? Beşiktaş Gaziantep maçı sonrası gündem oldu! - HaberlerZorbay Küçük istatistikleri nasıl, kimdir, nereli, hangi takımlı? Beşiktaş Gaziantep maçı sonrası gündem oldu!29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ulaşımda ücret durumu gündemde - Haberler29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ulaşımda ücret durumu gündemde29 Ekim Bursa'da toplu taşıma ücretsiz mi? BURULAŞ açıkladı! - Haberler29 Ekim Bursa'da toplu taşıma ücretsiz mi? BURULAŞ açıkladı!Bugün ulaşım ücretsiz mi? Metro, otobüs, marmaray, metrobüs ve vapur bedava mı? - HaberlerBugün ulaşım ücretsiz mi? Metro, otobüs, marmaray, metrobüs ve vapur bedava mı?Seyfettin Alper Yılmaz kimdir, Süper Lig'in hangi maçlarında düdük çaldı? - HaberlerSeyfettin Alper Yılmaz kimdir, Süper Lig'in hangi maçlarında düdük çaldı?Muhammed Selim Özbek kimdir, bu sezon hangi maçları yönetti? - HaberlerMuhammed Selim Özbek kimdir, bu sezon hangi maçları yönetti?
Sonraki Haber Yükleniyor...