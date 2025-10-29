Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamsideki bolluk fiyatlara yansıdı! 4 kilosu bakın kaç liraya satılıyor

Denizlerde bu yıl hamsi bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar tonlarca hamsi ile karaya dönerken, bolluk fiyatlara da yansıdı. İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan balıkçıda hamsinin kilo fiyatı ise 89 liraya düşerken, 4 kilosu ise 300 liraya satılıyor. Fiyatlardan memnun olan vatandaşlar bol bol hamsi alıyor. 

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasının ardından havalarında soğumasıyla balık, hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürdü. İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan bir balıkçıda bol miktarda hamsi avlanmasıyla birlikte hamsinin kilo fiyatı 89 liraya düştü.Kampanya yapan balıkçı, 4 kilo hamsi fiyatını ise 300 liradan vermeye başladı. Balık fiyatını uygun gören vatandaşlar ise balıkçıya adeta akın etti.

"UZAKLARDAN GELDİK BU FİYATA ALMAK İÇİN" 

Balık almaya gelen Makbule Büyükköşger isimli bir vatandaş, "Fiyatlar çok güzel, uzaklardan geldik bu fiyata almak için. Hizmet çok güzel. Hem çipura hem hamsi aldım fiyatlar çok uygun" dedi.

"DÜŞTÜKÇE DÜŞÜYOR FİYATLAR" 

Balıkçı Kenan Balcı ise, denizlerde bu sene çok miktarda balık olduğunu ifade ederek, "Her çeşit balık mevcut. 32 çeşit balık var denizlerimizde. Ama hamsi, sardalya, istavrit bu aralar daha fazla. Düştükçe düşüyor fiyatlar. 1 kilo hamsi 89 lira 4 kilo alana 300 lira diye kampanya yaptık. 4 kilo alana 75 liraya geliyor. Halkımıza feda olsun. 1 kilo yerine 5 kilo satıyoruz, 5 kilo yerine 5 ton satıyoruz. Halkımız balık yesin, ucuzluktan herkes faydalansın" diye konuştu.

