Aydın'da hasat başladı! 1 milyon 750 bin ton üretilecek

Aydın'da hasat başladı! 1 milyon 750 bin ton üretilecek

- Güncelleme:
Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Aydın’da beklenen gün geldi. Kentte yağışların başlamasının ardından 2025-2026 yılı hasat dönemi başladı. Aydın'da yağlık ve sofralık olarak yaklaşık 1 milyon 750 bin ton zeytin üretimi yapılıyor.

Genellikle sofralık ve özel tüketim yeşil zeytinyağı üretimi yapmak isteyenlerin yağışların ardından hasada başladığı Aydın’da toplanan zeytinler alım merkezlerinde elenerek boyutuna göre ayrıldıktan sonra satışa sunuluyor. Özel yeşil zeytinyağı yapmak isteyenler ise hasattan hemen sonra zeytinleri sıktırıp cizemlik yağ elde ediyor.

"ŞİFA OLDUĞU ANLAŞILINCA HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULACAK" 

Aydın’da kurak geçen yazın ardından geçtiğimiz haftalarda başlayan yağışlarla zeytinlerin hasat etme seviyesine ulaştığını kaydeden Hakan Başlık, "Verilere göre ilimiz Aydın’da 154 bin hektarlık alanda zeytin üretimi yapılıyor. Aydın’da yağlık ve sofralık olarak yaklaşık 1 milyon 750 bin ton üretim gerçekleşiyor. Mevcut olan 25 milyon ağaç varlığı da her geçen gün artıyor. Sektördeki en büyük sıkıntı maalesef zeytin ve zeytinyağı sıradan bir tarımsal ürün olarak görülmesi. Oysa bu ürün şifa niyetine tüketilmesi gereken bir gıda olduğu anlaşılınca zeytin ve zeytinyağı hak ettiği değeri bulacaktır" dedi.

