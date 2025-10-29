Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gebze'de 6 katlı bina çöktü! Ekipler enkaz bölgesinde

Gebze'de 6 katlı bina çöktü! Ekipler enkaz bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz bölgesinde çalışmalar yapılıyor.

Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 6 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü.

Gebze'de 6 katlı bina çöktü! Ekipler enkaz bölgesinde - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

Bölgeye kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı, enkaz bölgesinde çalışmalar başladı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR!

Gelen ilk bilgiler arasında 7 kişinin enkaz altında olduğu iddiası var...

Ayrıntılar geliyor... 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Melissa Kasırgası, Karayipler'i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da polisten kaçan araç tıra çarptı! Ölü ve yaralı var - 3. Sayfaİstanbul'da polisten kaçan araç tıra çarptı! Ölü ve yaralı varIğdır'da feci iş kazası! İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçilerden biri öldü - 3. SayfaIğdır'da feci iş kazası! İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçilerden biri öldüSınır kapısında acı son: Emekli polis tırında ölü bulundu - 3. SayfaSınır kapısında acı son: Emekli polis tırında ölü bulunduAnkara'da esen rüzgar ölüm getirdi! Konteynerin altında kalarak hayatını kaybetti - 3. SayfaAnkara'da esen rüzgar ölüm getirdi!Emekli polis olan taksi şoförünü darp etti! Havaya ateş ederek kendini kurtardı - 3. SayfaEmekli polis olan taksi şoförünü darp etti!Taşkesti'de aile faciası: Anne mezarda, baba cezaevinde, 3 çocuk devlet korumasında... Her detayı kahretti - 3. SayfaAnne mezarda, baba cezaevinde, 3 çocuk devlet korumasında...
Sonraki Haber Yükleniyor...