Gebze'de 6 katlı bina çöktü! Ekipler enkaz bölgesinde
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz bölgesinde çalışmalar yapılıyor.
Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 6 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE
Bölgeye kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı, enkaz bölgesinde çalışmalar başladı.
ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR!
Gelen ilk bilgiler arasında 7 kişinin enkaz altında olduğu iddiası var...
Ayrıntılar geliyor...
