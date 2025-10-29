Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gebze'de çöken binanın kolonları mı kesildi? Eczanenin sahibi konuştu

Gebze'de çöken binanın kolonları mı kesildi? Eczanenin sahibi konuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gebze, Bina Çökmesi, Eczane, Metro İnşaatı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın alt katındaki eczanenin sahibi Uğur Aydın, bina hakkında açıklamalarda bulundu. "Bu olay saat 07.00'de değil de 30 Ekim'de olmuş olsaydı, şu anda belki büyük bir ihtimalle eczanenin içinde biz de kalmış olacaktık." diyen Aydın, binanın yıkılmasının ardından ortaya atılan "Kolon kesildi" iddialarına da cevap verdi. 

Gebze'nin Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan ve çöken binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Eczane sahibi Uğur Aydın, gazetecilere ikinci kez açıklamalarda bulundu.

Aydın, "Bu olay saat 07.00'de değil de 30 Ekim'de olmuş olsaydı, şu anda belki büyük bir ihtimalle eczanenin içinde biz de kalmış olacaktık. Dün binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış. Eşim bunu Ergün Bey'e (müteahhit) anlatıyor. Ergün Bey de zaten hemen gelmiş. Bakmışlar, kolonları incelemişler. Herhangi bir çatlaklık vesaire bunlar var mı diye bakmışlar. Bunların olmadığı tespit edilmiş" dedi.

Gebze'de çöken binanın kolonları mı kesildi? Eczanenin sahibi konuştu - 1. Resim

"HERHANGİ BİR SIKINTI YOK" 

Uğur Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Sonra da sanırım metro inşaatından dolayı aşağıda cihazlar varmış. Herhangi toprak kayması vs. binaları ölçen bir şeyler varmış. Artık onlarla mı görüşüyorlar, ne yapıyorlar bilemiyorum. Sonra da Ergün Bey 'Herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık."

Gebze'de çöken binanın kolonları mı kesildi? Eczanenin sahibi konuştu - 2. Resim

KOLON KESİLDİ Mİ? 

Dün akşam kendisinin de dükkanı ve binayı incelediğini anlatan Aydın, "Hatta su geçen yerler vardı. Su geçen yerlere silikon sıktım çünkü eczanemin altına su damlıyordu. Binanın sadece sağlamlığıyla ilgili bir şey söyleyebilirim. Biraz önce bir arkadaş, 'Yok kolon kesmişler' gibi şeyler söyledi. Ortasında direk yok ya da benim gördüğüm bir yerde direk yok. Binanın etrafında direkler var. O direkleri de kesme şansımız yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz Eczacılar Odası'na kayıtlıyız. Eczacılar Odası'nda iskanı olmayan, imarı olmayan... iç imarını da göstermemiz gerekiyor. Öyle bir durumun olma ihtimali yok. Bunların hepsinin Kocaeli Eczacılar Odası'nda da kaydı var, Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde de kaydı var. Çünkü hepsine dosya veriyoruz biz" diye konuştu.

Gebze'de çöken binanın kolonları mı kesildi? Eczanenin sahibi konuştu - 3. Resim

Dün öğlen 13.00'a kadar açık olduklarını söyleyen Aydın, "Dün yarım gün tatil olduğu için eşim buradaydı. Bir yere kadar gitmişti. O eczaneye geçti ama ben şehir dışındaydım. Bana sonradan bilgi geldi. Ben de hemen müteahhit ve dükkan sahibimizle hemen iletişime geçmesini söyledim. O da zaten çok fazla durmadı. Büyük bir ihtimalle bir yarım saat içinde hemen geldiler onlar da. Çektiğiniz görüntüde kolona ait değil, alüminyuma ait. Yani kolonun içine alüminyumdan baktığım zaman herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk oyuncu eğitimlere başladı! Dünyanın ilk kadın samuraylarından olacakİspanyollar transfer bombasını patlattı! Real Madrid'e yeni Türk yıldız geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
HÜRJET Avrupa semalarında uçacak: İspanya onay verdi: 3 milyar avroluk rekor satış! - GündemOnay geldi: 3 milyar avroluk rekor satış!Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti! En dikkat çeken isim Mansur Yavaş oldu - GündemTörenin en dikkat çeken ismi Yavaş olduYalova'da 5 katlı otelde korkutan yangın! - GündemYalova'da 5 katlı otelde korkutan yangın!Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı - GündemEski Kemer Belediye Başkanı gözaltına alındıGebze'de çöken apartmanda enkaz altında kalanların kimlikleri belli oldu! En yakınları konuştu: Şoktayız... - GündemEnkaz altında kalanların kimlikleri belli oldu!Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer alan Seher Erçili Alaçam kimdir? "Masum biri değil" - GündemGizemli kadınla ilgili ilginç detay: Masum değil!
Sonraki Haber Yükleniyor...