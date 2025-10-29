Facia 1 gün önceden 'geliyorum' demiş! Dün çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz altında aynı aileden 5 kişinin olduğu tahmin edilirken, saatler sonra bina enkazından 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir ile 14 yaşındaki Nisa Bilir'in cansız bedeni çıkarıldı.

8 saatlik çalışma sonucu 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ çıkarıldı. Ekipler, enkazdaki anne ve babayı aramaya devam ediyor.

DÜN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI: FACİA 'GELİYORUM' DEMİŞ...

Öte yandan, binanın dün çekilen fotoğrafları, facianın adeta 'geliyorum' dediğini gözler önüne serdi.

Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü.

Ayrıca fotoğraflarda, binanın köşe bölümünü kaplayan beyaz renkli dış cephe kaplamasının yerinden ayrıldığı da dikkat çekti.D