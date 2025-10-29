Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada!

Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada!

Güncelleme:
Gündem Haberleri

Gebze'de bu sabah 7 katlı binanın çöktüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Enkaz altında kalan 5 kişilik aileden ikisinin cansız bedeni çıkarılırken, 1 kişi sağ kurtarıldı. Kalan 2 kişi içinse çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bu sabah 7 katlı bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

2 KARDEŞ ÖLÜ, 1 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Binada sadece 5 kişilik bir ailenin bulunduğu öğrenilirken; saatler sonra enkazdan 2 kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı. 14 ve 12 yaşlarındaki kardeşlerin hemen ardından 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı. Ekipler anne ve babayı enkazdan çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan 7 katlı binanın çöktüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Gün aydınlanmadan binanın çöktüğü, sokaktaki az sayıda insanın can havliyle kaçtığı ve elektrik tellerinin koptuğu görülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

