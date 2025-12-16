1980’lerde “General Hospital” dizisinde Luke Spencer karakteriyle tanınan Anthony Geary 78 yaşında hayatını kaybetti. Geary, planlı bir ameliyat sonrası yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

Anthony Geary, uzun soluklu kariyerinin en unutulmaz rolü olan General Hospital’daki Luke Spencer karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazındı. Geary’nin, 14 Aralık 2025’te Amsterdam’da geçirdiği planlı bir ameliyatın ardından yaşanan komplikasyonlar sonucu yaşama gözlerini yumduğu duyuruldu.

OYNADIĞI BÖLÜM TV TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Geary ve ekrandaki partneri Laura’nın aşk hikayesi, 1981’deki düğün sahnesiyle doruk noktasına ulaşmıştı. TV Guide’a göre, düğün sahnesi 30 milyondan fazla izleyici tarafından takip edilmiş, bazı izleyiciler okulu veya işi bırakıp diziyi izlemişti. Söz konusu bölümde, Hollywood efsanesi ve “General Hospital” hayranı Elizabeth Taylor, Helena Cassadine rolüyle konuk oyuncu olarak yer almıştı. ABC’nin 2004’te aktardığına göre, bu bölüm Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen dizi sahnesi olarak kayıtlara geçti.

Efsane oyuncu Anthony Geary’den acı haber! Girdiği ameliyattan sağ çıkamadı

ROLÜYLE 8 KEZ EMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

Geary, 1984 yılında “General Hospital”dan ayrıldı. 1991’de Luke rolünü yeniden oynadı. 2015’te Luke karakterinden emekli oldu. Anthony Geary, bu rolüyle drama dalında 8 kez “Daytime Emmy Ödülü” kazanarak rekor kırdı.

Geary, Entertainment Weekly’e 2015 yılında verdiği bir röportajda, Luke Spencer rolüyle tanınmanın kendisi için “çok zor” olduğunu şu sözlerle belirtmişti:

“Hayatımın en favori dönemi değildi ve bu durum beni bir kişi veya oyuncu olarak temsil etmiyor” demişti. “Sanki tanıştırıldığınızda herkes lise mezuniyet fotoğrafınızı çıkarıyor gibi. Bazen sinir bozucu olabiliyor” ifadelerini kullanmıştı.

“HEYECAN VERİCİ BİR YOLCULUK OLDU”

Buna rağmen Geary, gündüz kuşağı televizyonunun tarihine geçmiş bir parça olmanın kendisi için değerli olduğunu da eklemişti: “Gerçekten heyecan verici bir yolculuk oldu. Sonuçta buna değdi.”

