Adana'da Murat İnanmaz, iddiaya göre eski kız arkadaşını mesajla rahatsız etti. Genç kızın sevgilisi ise İnanmaz'ı çağırdığı konumda öldürdü. Ekiplerin peşine düştüğü katil, balkondan balkona atlasa da kıskıvrak yakalandı.

12 Aralık'ta Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde iddiaya göre, Murat İnanmaz (19) eski kız arkadaşı Y.S.'yi (19) cep telefonuyla arayarak rahatsız etti.

KONUM ATIP ÇAĞIRMIŞ

Y.S., durumu yeni sevgilisi A.B.'ye (19) anlattı. Bunun üzerine A.B., Murat İnanmaz ile görüşmek istediğini Y.S.'ye söyledi. Y.S., İnanmaz'a konum atarak konuşmak için yanına çağırdı. Atılan konuma gelen İnanmaz, Y.S. ile birlikte A.B.'nin kendisini beklediğini fark etti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

10 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kavgada A.B., İnanmaz'ı vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İnanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek S.Ç.'nin (18) şüpheli A.B.'nin saklanmasına yardım ettiğini tespit etti.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Balkondan balkona atlarken yakalandı

BALKONDAN BALKONA ATLADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.B.'nin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde saklandığı apartmana operasyon düzenledi. Polisi fark eden A.B., kaçmak için 5'inci kattaki dairenin balkonundan 4'üncü kattaki dairenin balkonuna atladı. Bu anlar da cep telefonuyla görüntülenirken şüpheli atladığı dairede kıskıvrak yakalandı. A.B. ile birlikte sevgilisi Y.S. ve arkadaşı S.Ç. de gözaltına alındı.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Balkondan balkona atlarken yakalandı

"BİR ANLIK SİNİRLE SALDIRDIM"

Şüpheli A.B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Niyetim öldürmek değildi, konuşmak istiyordum. Bir anlık sinirle saldırdım, pişmanım" dediği, Y.S.'nin ise ifadesinde, "Murat beni sürekli telefonla arayıp rahatsız ediyordu. Sevgilim durumu öğrenince konuşmak istedi. Murat'ı çağırdım, kavga çıktı" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Balkondan balkona atlarken yakalandı

Haberle İlgili Daha Fazlası