Adana'da klima takarken akıma kapılıp 3. kattan düşen Halil Balcı, 11 gün komada kaldı. Tedavisinin ardından hayatına geri dönen Balcı, "7 günü bilincim kapalıymış. Herkes beni öldü sanıyor. Görenler hayret ediyor." dedi.

25 Nisan'da Adana'nın Seyhan ilçesinde bir binanın 3'üncü katında klima montajı yapan Halil Balcı, dış üniteyi yerleştirmek isterken elektrik akımına kapılarak yere düştü.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 2025 Vergi Yüzsüzleri listesinde başı çekenler! 4 milyar TL borcu olan var

11 GÜN KOMADA KALDI

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Balcı, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 11 gün komada kalan genç adam, uzun ve zorlu bir tedavinin ardından gözlerini açtı ve hayata tutundu. İyileşen Balcı tekrar işinin başına geçerken mahallede ve çevresinde herkesin kendini öldü sandığını ifade etti.

Akıma kapılıp 3. kattan düşmüştü! Herkes öldü zannetti, görenler hayret ediyor

"SEN ÖLMEDİN Mİ?" DİYORLAR

Elektriğe çarpılan, damdan düşen, komadan çıkıp hayata tutunan Balcı yaşadıklarını anlattı. Balcı," "Bir evin üçüncü katında çalışıyordum. Klimayı yerine kurdum. Daha sonra borusunu dışarı uzatırken yüksek gerilim hattına kapıldım. Üçüncü kattan aşağıya düştüm. İç kanama geçirdim. Kalbim durdu. O sırada orada bulunan sağlıkçı bir arkadaş yetişti. Allah razı olsun, müdahale ederek kalbimi tekrar çalıştırdı. 11 gün yoğun bakımda kaldım. Bunun 7 günü bilincim kapalıymış. Herkes beni öldü sanıyor. Görenler hayret ediyor. ‘Hem elektrik çarpıyor hem de yüksekten düşüyorsun, verilmiş sadakan varmış' diyorlar. Beni öldü sananlara sesleniyorum Ölmedim, yaşıyorum. Oradan tek parça çıktım, çok şükür" dedi.

Akıma kapılıp 3. kattan düşmüştü! Herkes öldü zannetti, görenler hayret ediyor

Haberle İlgili Daha Fazlası