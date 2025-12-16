Çeşitli bahanelerle Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail, elindeki mazeretlerin azalmasının ardından, kullanışlı aparatı olan DEAŞ’ı yeniden sahneye sürdü.

Avustralya’da düzenlenen ve 16 Yahudi’nin hayatını kaybettiği saldırının ardından oklar yine karanlık iş birliğini işaret ediyor. Çeşitli bahanelerle Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail, elindeki mazeretlerin azalmasının ardından, kullanışlı aparatı olan DEAŞ’ı yeniden sahneye sürdü. ABD askerinin Suriye’den çıkmasını istemeyen İsrail, Washington yönetiminin terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/SDG’ye olan desteğinin devam etmesi için şartları zorlamaya devam ediyor. Hafta sonu Suriye’de iki ABD askeri ile bir tercümanın hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısından İsrail parmağı çıkarken, aynı örgüt bir gün sonra Avustralya’da Yahudilere karşı silahlı saldırı gerçekleştirdi.

‘TEHLİKE’ OLARAK GÖRÜLMEMİŞ

Sydney şehrinde 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı DEAŞ’lı baba-oğulun düzenlediği açıklandı. Avustralya basını, 50 yaşındaki Sajid Akram’ın hayatını kaybettiğini, oğlu Naveed’in (24) yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını yazdı. Naveed Akram, DEAŞ bağlantısı sebebiyle 2019 yılında Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatının (ASIO) dikkatini çekmiş. Ancak “şiddete başvurma tehdidine dair belirti olmadığı” için sorgulandıktan sonra bırakılmış. ASIO Genel Müdürü Mike Burgess “Bu kişilerden birinin farkındaydık ancak acil tehlike olarak görülmüyordu. Bu sebeple burada ne olduğuna bakmamız gerek” ifadesini kullandı.

BABANIN AVCILIK RUHSATI VAR

Avustralya, dünyanın en sıkı silah yasalarına sahip ülkeleri arasında yer alıyor. 1996 yılında Tazmanya’daki Port Arthur katliamında 35 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, özellikle otomatik silahlar olmak üzere bireysel silah sahipliğine yönelik kapsamlı ve hızlı düzenlemeler yapılmıştı.

1996 tarihli Ateşli Silahlar Yasası’na göre, bir kişinin “lisans ya da izinle yetkilendirilmedikçe ateşli silah, yasaklanmış ateşli silah veya tabanca bulundurması ya da kullanması” yasak. Saldırıda kullanılan altı silah baba Sajid’e ait çıktı. Sajid’in “hobi amaçlı avcılık ruhsatına” sahip olduğu ve oğluyla birlikte düzenli olarak avlanmaya gittiği ortaya çıktı.

ALTI SİLAHI NASIL ALABİLDİ?

Yüzlerce Yahudi’nin bir araya geldiği yerde güvenlik tedbiri alınmaması soru işaretlerine yol açtı. Zira, 7 Ekim 2023 saldırı sonrası ‘mağdur’ olarak Gazze’ye giren İsrail ordusu, 70 binden fazla sivili katletti. Dünyanın birçok ülkesinden İsrail’e karşı tepkilerin arttığı bir dönemde, (23 Mayıs 2025) ABD’nin başşehri Washington’da iki İsrail büyükelçiliği çalışanı öldürülmüştü. İsrail “Yahudiler katlediliyor” diyerek dünyayı ayağa kaldırmaya çalışmıştı. 3 Ekim 2025’te İngiltere’nin Manchester şehrinde sinagoga yönelik saldırıda iki kişinin öldürülmesi üzerine İsrail yine mağdur rolüne bürünmüştü. Ateşkese rağmen Suriye, Lübnan ve Gazze’de son zamanlarda saldırılarını artıran İsrail’in, “DEAŞ bahanesiyle” mağduriyet oluşturarak yeni saldırılara zemin hazırlamasından endişe ediliyor.

