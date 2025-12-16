GAİN Medya AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Berkin Kaya’nın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Berkin Kaya kimdir, neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, yasa dışı bahis, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve örgütlü suç iddiaları öne çıktı. Bu kapsamda GAİN Medya AŞ’deki ortaklık yapısı ve şirketlere atanan kayyum kararı dikkat çekti. Gözaltına alınan Berkin Kaya'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

BERKİN KAYA KİMDİR?

Berkin Kaya, medya başta olmak üzere inşaat, enerji, teknoloji ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren bir girişimci ve yapımcı olarak tanınıyor. Berton Medya, Berton Enerji ve Berton Granit markalarının kurucusu olan Kaya, özellikle son yıllarda televizyon ve dijital platformlara yönelik projelerle adından söz ettirdi.

Yapımcılığını üstlendiği çeşitli televizyon ve dijital projelerle geniş kitlelere ulaşan Berkin Kaya, 2024 yılında GAİN Medya AŞ’nin yüzde 50 hissesini devralmasıyla medya sektöründe daha görünür bir konuma geldi. Kaya’nın iş dünyasındaki faaliyetleri, farklı sektörlerdeki şirket ortaklıkları ve finansal yapıları nedeniyle son dönemde inceleme konusu oldu.

BERKİN KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yer aldı. MASAK raporlarında, Berkin Kaya’nın hesaplarında yüksek tutarlı ve kaynağı açıklanamayan nakit hareketleri bulunduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasına göre, GAİN Medya AŞ’ye yapılan yüksek miktarlı nakit girişleri, yurt dışı para transferleri ve kısa sürede gerçekleştirilen sermaye artırımları ticari hayatın olağan akışına aykırı olarak değerlendirildi. Bu kapsamda Berkin Kaya ile birlikte Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde GAİN Medya AŞ dahil toplam 7 şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Dosyaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

