Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gebze'de çöken binanın enkazından çıkarılmıştı! Dilara Bilir'in sağlık durumu netleşti!

Gebze'de çöken binanın enkazından çıkarılmıştı! Dilara Bilir'in sağlık durumu netleşti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gebze&#039;de çöken binanın enkazından çıkarılmıştı! Dilara Bilir&#039;in sağlık durumu netleşti!
Gebze, Bina Çökmesi, Enkaz, Kurtarma, Aile, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gebze'de sabah saatlerinde çöken binada Bilir ailesi enkaz altında kaldı. 5 kişilik Bilir ailesinden 3 kardeş enkaz altından çıkarılırken, 2 kardeşin hayatını kaybettiği açıklandı. Anne ile babayı enkaz altından çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan enkazdan sağ çıkarılan tek isim olan 18 yaşındaki Dilara Bilir'in sağlık durumunun iyi olduğu ve sorulara cevap verdiğini ifade edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılarak hastanede tedavi altına alınan Dilara Bilir'in (18) genel durumunun iyi olduğu, doktorlarla iletişim kurduğu ve sorulara cevap verebildiği öğrenildi.

Gebze'de çöken binanın enkazından çıkarılmıştı! Dilara Bilir'in sağlık durumu netleşti! - 1. Resim

ENKAZDAN ÇIKARILAN 3 KARDEŞTEN 2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ 

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Toplam 627 personelin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında, saat 14.00 sıralarında Muhammed Emir (12) ve Nisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara (18) ise saat 15.50 sıralarında enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Gebze'de çöken binanın enkazından çıkarılmıştı! Dilara Bilir'in sağlık durumu netleşti! - 2. Resim

ANNE VE BABA HALA ENKAZ ALTINDA, DİLARA'NIN DURUMU İYİ

Ekiplerin enkaz altında kalan baba Levent (44) ve anne Emine Bilir'e (37) ulaşmak için yürüttüğü operasyon devam ederken, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dilara Bilir'in genel durumunun iyi olduğu, doktorlarla konuştuğu ve onların sorduğu sorulara cevap verebildiği bildirildi.

Gebze'de çöken binanın enkazından çıkarılmıştı! Dilara Bilir'in sağlık durumu netleşti! - 3. Resim

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesine ilişkin son durumu paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, enkaz altında kalan 5 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı, bir kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada, enkaz altındaki iki kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Gebze'de çöken binanın enkazından çıkarılmıştı! Dilara Bilir'in sağlık durumu netleşti! - 4. Resim

Açıklamada ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus'un, Dilara Bilir'i Gebze Fatih Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Suriye, Kosova'yı resmen tanıdı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Tekne ile kano çarpıştı, saniyeler ile yarışıldı  - 3. SayfaTekne ile kano çarpıştı, 4 kişi denize düştüHepsi yoğurt kovasından çıktı! Piyasa değeri 115 bin euro - 3. SayfaHepsi yoğurt kovasından çıktı! Piyasa değeri 115 bin euroDiyarbakır'da feci kaza! Hemşire Sümeyye hayatını kaybetti - 3. SayfaDiyarbakır'da feci kaza! Hemşire Sümeyye hayatını kaybettiİşçileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 12 yaralı - 3. Sayfaİşçileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 12 yaralıElazığ'da bir sitenin aidatı 27 bin lira oldu, vatandaşlar isyan etti! "İcra ile tehdit edildik" - 3. SayfaAidat 27 bin lira oldu, site isyan etti!Polisleri umursamadan kurşun yağdırdı! Yakalananınca 'fark etmedim' dedi - 3. SayfaPolisleri umursamadan kurşun yağdırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...