Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu. Altının tekrar yükselişe geçeceğini belirten Memiş, zirve noktası için rakam verdi. "Bu seviyelere yükselince satın" diyen Memiş, "Ondan sonra altın vuruş yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Ekonomist İslam Memiş, TGRT Haber ekranlarında altın fiyatlarını değerlendirdi. Altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceğini belirten Memiş, yatırımcılara kritik bir uyarı yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın hangi bankada daha ucuz? İşte makas farkının en düşük olduğu bankalar

"1 HAFTA 10 GÜN BU BANT ARALIĞINDA DALGALANACAK"

Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmanın devam ettiğini belirten Memiş, "Geçen hafta sert satışların yaşandığı bir dönem başladı. Yaklaşık yüzde 15 civarında bir değer kaybı vardı. Ons altın uluslararası piyasalarda 5 bin 600 dolardan 4 bin 400 dolar seviyesine kadar geriledi. 1200 dolarlık bir satış gördük. Dün tepki alımı vardı. 5 bin 90 dolar seviyesi görüldü. Şu anda 4 bin 800 dolar civarında. Bu seviye güçlü bir destek konumunda. Ons altın tarafında 4 bin 800 ile 5 bin 200 dolar seviyesini takip ediyor olacağız. 1 hafta 10 gün bu geniş bant aralığında dalgalanan bir trend bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Altında zirve noktasını verdi! İslam Memiş'ten "Bu seviyelere çıkınca satın" uyarısı

"BUGÜNLER ALIM İÇİN BEKLEYENLERE BİR FIRSAT"

Gram altınla ilgili de konuşan Memiş, "Gram altın tarafında 7 bin - 8 bin lira arasında bir dalgalanma bekliyoruz. Dalgalanma 1 hafta 10 gün devam edecek. Ondan sonra tekrar yükseliş dalgası başlayacak. Şu anda bir düşüş beklemiyoruz. Kar satışları gerçekleşti. Bugünler alım için bekleyenlere bir fırsat." dedi.

"BU SEVİYELER SÜRPRİZ OLMAYACAK"

Ons ve altın için pik seviyeleri paylaşan Memiş, "ABD-İran gerilimi var. Görüşmelerden nasıl bir karar çıkacak belirsizliğini koruyor. Ons altında 5 bin 800 dolar, 6 bin dolar; gram altında 10 bin lira seviyesi radarımızda olacak. Pik seviyeler olacak. Bu seviyeler bizim için sürpriz olmayacak. Elinde altın bulunanlar bu seviyeleri beklemeli." dedi.

Altında zirve noktasını verdi! İslam Memiş'ten "Bu seviyelere çıkınca satın" uyarısı

"BU SEVİYELER ALTINLA VEDALAŞMA ZAMANI"

Satış için kritik bir uyarı yapan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Her ay sert dalgalanmalara hazır olunmalı. Kısa vadeli işlemlerden uzak durulmalı. Gram altında 10 bin lira, ons altında 5 bin 800 dolar, 6 bin dolar seviyeleri altınla vedalaşma zamanı. Ondan sonra altın vuruş yapacaklar. Bu altın vuruşta yaklaşık 2 bin dolarlık bir satışa işaret ediyor. Bu ilk yarıda mı olacak, ikinci yarıda mı olacak belirsizliğini koruyor."

Haberle İlgili Daha Fazlası