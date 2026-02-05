Merkez Bankası toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar yükselerek rekor tazeledi. Rezervler 218,2 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini açıkladı. Buna göre, toplam brüt rezervler 30 Ocak haftasında 2,54 milyar dolar artarak 218,16 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

DÖVİZ REZERVLERİ AZALDI, ALTIN REZERVLERİ ARTTI

TCMB verilerine göre, söz konusu haftada döviz rezervleri yüzde 2,4 azalarak 76,6 milyar dolara geriledi. Buna karşın altın rezervleri yüzde 3,4 artış göstererek 133,75 milyar dolara yükseldi. Rezervlerdeki genel artışta altın varlıklarındaki yükseliş belirleyici oldu.

IMF REZERV KALEMLERİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Uluslararası Para Fonu (IMF) rezerv pozisyonu ve Özel Çekme Hakları (SDR) toplamı ise aynı dönemde yüzde 1,2 artarak 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

