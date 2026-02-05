Türkiye, ABD ile İran arasında yapılması planlanan kritik görüşmeler öncesinde diplomasi sahnesine güçlü bir hamleyle çıktı. Katar merkezli Al Jazeera’nın aktardığına göre Ankara, bölgedeki gerilimi düşürmeyi hedefleyen kapsamlı bir çerçeve önerisini taraflara sundu.

Katar merkezli Al Jazeera, Türkiye, Katar ve Mısır’ın İran ile ABD arasında yapılması planlanan kritik görüşmeler öncesinde ortak bir çerçeve önerisi sunduğunu yazdı.

NÜKLEER FAALİYETLERDE NET SINIRLAR

Al Jazeera’nın aktardığı bilgilere göre sunulan çerçeve, İran’ın üç yıl boyunca uranyum zenginleştirme faaliyetlerine tamamen ara vermesini içeriyor.

Üç yıllık sürecin ardından zenginleştirme oranının yüzde 1,5’in altında tutulması ve mevcut zenginleştirilmiş uranyum stokunun üçüncü bir ülkeye devredilmesi öngörülüyor.

Türkiye’den büyük diplomasi hamlesi! ABD–İran görüşmeleri öncesinde kapsamlı bir çerçeve önerisi sunuldu

BALİSTİK FÜZELERE NE OLACAK?

Haberde yer alan bilgilere göre çerçeve, yalnızca nükleer programla sınırlı değil. Öneride, balistik füze kullanımına yönelik kısıtlamalar ile İran’ın bölgesel müttefiklerini silahlandırmayı durdurması da bulunuyor.

Ayrıca Tahran ile Washington arasında bir "saldırmama anlaşması" da masaya konulan başlıklar arasında yer aldı.

GÖRÜŞMELER UMMAN’DA YAPILACAK

Al Jazeera, görüşmelerin daha önce gündeme geldiği gibi Türkiye’de değil, Umman’da yapılmasının beklendiğini yazdı.

ABD adına Steve Witkoff, İran adına ise Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi masada yer alacak.

TÜRKİYE DİPLOMASİDE MERKEZDE

Al Jazeera’ya göre Türkiye, bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik girişimlerde kilit rol üstleniyor.

Ankara’nın, kriz başlıklarında çözüm üreten ve tarafları aynı masaya taşıyan bir aktör olarak öne çıktığı hatırlatıldı.

GÖZLER İRAN'DA

Haberde, Washington ve Tahran’ın önerilen çerçeveye nasıl cevap vereceğinin henüz netleşmediği ifade edildi.

Ancak diplomatik kaynaklar, bu girişimin bölgede tansiyonu düşürebilecek nadir fırsatlardan biri olduğunu öne sürdü.

