Tezgahların en ucuz balığı! Kilosu 100 liradan satılıyor

Tezgahların en ucuz balığı! Kilosu 100 liradan satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tezgahların en ucuz balığı! Kilosu 100 liradan satılıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Havanın soğumasıyla birlikte balık tezgahları hareketlendi. Balıkçı tezgahlarında çeşitlilik artarken, en ucuz balık ise kilosu 100 liradan satılan hamsi ve istavrit oldu. 

Sezonun sevilen balık çeşitleri tezgahlarda yerini aldı. Balık fiyatları, 100 ila 400 lira arasında değişiyor.

BALIK FİYATLARI NE KADAR? 

Bayburt'ta en çok tercih edilen balıklardan hamsi ve istavritin kilosu 100 liradan, kefal 200 liradan, somon ve alabalık 300 liradan, çupra ise 400 liradan satışa sunuluyor.

Tezgahların en ucuz balığı! Kilosu 100 liradan satılıyor - 1. Resim

FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR 

Balık satıcıları, fiyatların şu an normal seviyelerde olduğunu belirterek, kış mevsimi boyunca da fiyatların bu aralıkta olacağını dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir Depremi İstanbul depremini tetikler mi?Bugün kütüphaneler açık mı? 28 Ekim'de kütüphanelerin çalışma saatleri merak ediliyor
