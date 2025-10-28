Altın 2 haftanın dibine geriledi! ‘Gram’ fiyatında şok düşüş

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Altın fiyatlarında yaşanan kâr satışları, haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Küresel piyasalarda ons fiyatı dünkü işlemlerde %-3,21 değer kaybederek 3.981 dolardan kapanış yaptı. Son iki haftanın dibine gerileyen ons altında, bugünkü ilk işlemlerde de 3.985 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

ABD-Çin arasındaki bu hafta ticaret anlaşması imzalanacağı yönündeki beklentiler ve FED’den yarın beklenen faiz indirimi hamlesinin önceden fiyatlara dahil olması, altında kâr satışlarını tetikliyor.

28 EKİM 2025 GRAM ALTIN

İçeride ise spot piyasada işlem gören 28 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.375 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı da kâr satışlarının ardından son fiyatlamalar itibarıyla, önceki hafta test ettiği 5.910 TL zirvesinin yaklaşık %-9,00 gerisine düştü.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda bugün sabah saatlerinde gram satış fiyatı 5.740 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.360 TL’den gerçekleşiyor.

“ZİRVE GÖRÜLMÜŞ OLABİLİR”

Danimarkalı yatırım bankası Saxo Bank’ın Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının konsolidasyon dönemine girmeye hazırlanıyor olabileceğini belirterek, 3.846 dolar seviyesindeki önemli desteği takip edeceğini söyledi.

Altın fiyatlarının bu yıl ons başına 3.000 doların üzerine çıktıktan sonra 4 ay boyunca yatay seyrettiğinin hatırlatan Hansen, “Son fiyat hareketleri, yılın en yüksek seviyesine ulaşılmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Çünkü artan yatırımcı temkinliliği ve hisse senetlerindeki güçlenme nedeniyle toparlanma zaman alabilir. Altını tutmanın sebepleri ortadan kalkmadı. Bir sonraki yükseliş dalgası 2026'da daha muhtemel görünüyor. Özellikle bu yıl nisan ayında başlayan ve 4 ay süren son konsolidasyon dönemi göz önüne alındığında” diye konuştu.

İlgili Haber Altın yeni haftaya da düşüşle başladı! Uzman isimden kritik uyarı geldi

5.000 DOLAR HEDEFİ 2026’DA…

Londra merkezli değerli metaller araştırma ve danışmanlık şirketi Metal Focus ise fiyatların gelecek yıl 5.000 dolara ulaşmasını bekliyor.

Metal Focus analistleri son raporlarında; yüksek enflasyon ortamında FED’in daha fazla gevşemeye gitmesinin, altının “getiri sağlamayan bir varlık olarak maliyetini düşüreceğini” ve bu sebeple yatırım talebinin güçlü kalacağını öngördü.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler "Ticaret gerilimleri, enflasyon riskleri ve kırılgan güven, güvenli liman talebini destekletebilir. ABD’nin mali sıkıntıları ve FED’in bağımsızlığına dair şüpheler ise doların cazibesini azaltmaya devam edebilir. Merkez bankalarının alımları da dikkate alındığında altın yeni rekor seviyelere ulaşabilir” değerlendirmesinde bulunarak, gelecek yıl ons fiyatının ortalama 4.560 dolar civarında olabileceğini öngördüler.