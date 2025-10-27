Altın yeni haftaya da düşüşle başladı! Uzman isimden kritik uyarı geldi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta %-3,29 değer kaybeden ve 4.114 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı yeni haftaya da düşüşle başladı. İlk işlemlerde en düşük 4.050 dolara gerileyen ons fiyatı, TSİ 06:00 itibarıyla 4.070 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Fiyatlarda Cuma kapanışına göre %-1,00 oranında düşüş dikkat çekiyor.

27 EKİM 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören 27 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.495 TL’den güne başlıyor. Önceki hafta 5.910 TL ile zirve yapan gram fiyatı, geçen haftayı 5.544 TL’den tamamlamıştı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram satış fiyatı sabah saatlerinde 5.885 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.600 TL’den gerçekleşiyor.

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD ve Çin devlet başkanlarının bu hafta bir araya gelmesi beleniyor. Ticaret savaşlarındaki tansiyonun düşeceğine yönelik iyimser beklentiler güvenli liman talebini düşürüyor.

TİCARET ANLAŞMASI OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Başkanı Xi Jinping'in perşembe günü Güney Kore'de yapacağı toplantı yakından takip edilecek. Bu hafta sonunda ise ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng bir araya geldi.

Bessent; ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Jinping’in karara bağlayacağı ticaret anlaşmasının çerçevesini görüştüklerini; muhtemel bir anlaşmanın, ABD gümrük vergilerini ve Çin’in nadir toprak elementleri ihracat kontrollerini durdurabileceğini söyledi.

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang da iki ülke heyetlerinin tarifeler konusunda "ön mutabakata" vardığını belirtti.

FED TOPLANTISI BU HAFTA

Öte yandan ABD Merkez Bankasının faiz kararı da bu hafta 29 Ekim’de açıklanacak. FED’in politika faizini 0,25 puan indirmesi bekleniyor. Bu beklenti, altın fiyatlarına destek olmaya devam ediyor. Aralık ayındaki FED toplantısında da ikinci indirim öngörüleri, sarı metaldeki kâr satışlarının boyutunu daha sınırlı hale getiriyor.

Ekonomist Tuncay Turşucu, altında karar vermesi zor günlerin geldiğini belirterek; ABD-Çin anlaşması halinde kâr satışlarının güçlenebileceğini ve yeni alım için erken olduğunu bildirdi.