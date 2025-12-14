Suriyelilerin geçici statüleri kalkıyor! Eve dönüş yolu açıldı
Ücretli sağlık hizmetine geçilmesinden sonra, geçici koruma statüleri de kademeli olarak kaldırılacak. Koruma durumu kalkan Suriyeliler ikamet etme iznine tabi tutulacak, bunun için de sıkı kurallar uygulanacak. Oturma izni alamayanlar ‘kaçak’ duruma düşecek ve mecburen ülkelerine gitmek zorunda kalacak. Eve dönmek isteyen Suriyelilere ücret ödemesi ve yol masrafları BM fonlarından karşılanacak.
- Savaşın sona ermesinin ardından yaklaşık 600 bin Suriyeli ülkesine döndü.
- Hâlen 2 milyon 370 bin Suriyeli Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyor.
- Dönüşleri hızlandırmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa'da olduğu gibi Suriyelilerin geçici koruma statülerinin hemen kaldırılması önerildi ancak bu önerilere itiraz edildi.
- Bunun yerine, geri dönüşlerin bazı yeni tedbirlerle kademeli bir şekilde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
- Yeni yıla birlikte Suriyelilerin ücretsiz sağlık hizmeti alma uygulamasına son verilmesi ve katkı payı ödemek zorunda kalacakları kararı alındı.
- Kademeli olarak geçici koruma statülerinin kaldırılması ve ikamet izni için sıkı kuralların uygulanması beklenen dönüşleri hızlandıracak.
YÜCEL KAYAOĞLU - Suriye’deki savaşın sona ermesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Türkiye’de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüş hızı beklendiği gibi olmadı. Savaşın sona erdiği 8 Aralık 2024’ten bu yana yaklaşık 600 bini ülkesine döndü. Hâlen 2 milyon 370 bin Suriyeli geçici koruma statüsü ile Türkiye’de bulunuyor. Güvenlik bürokrasisi dönüşleri hızlandırmak için bazı adımlar attı ancak bu adımlar beklenen etkiyi göstermedi.
KADEMELİ TEDBİR ALINIYOR
Edinilen bilgilere göre dönüşlerin hızlandırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Avrupa’da olduğu gibi Suriyelilerin geçici koruma statülerinin hemen kaldırılması önerildi. Ancak Erdoğan’ın, Türkiye’nin başından beri sürdürdüğü tavrı hatırlatarak, zorla göndermeye yönelik uygulamalara itiraz ettiği belirtildi. Bu sebeple, geri dönüşlerin bazı yeni tedbirlerle kademeli olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda ilgili bakanlıklar ve kurumların koordinasyonunda önümüzdeki günlerde yeni adımlar atılacak.
KATILIM PAYI ÖDEYECEKLER
Türkiye’de geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin yeni yılla birlikte ücretsiz sağlık hizmeti alması uygulamasına son verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede, 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmeti almak isteyen Suriyeliler de katkı payı ödemek zorunda kalacak. Güvenlik bürokrasisine göre, bu karar dönüşleri hızlandıracak.
İKAMET ETME İZNİ ZORLAŞACAK
Ücretli sağlık hizmetine geçilmesinden sonra ikinci adım ise geçici koruma statülerinin kademeli olarak kaldırılması olacak. Statüleri kalkınca Türkiye’deki Suriyelilerin ikamet etme iznine tabi tutulması gerekecek. Ama ikamet izni için de sıkı kurallar uygulanıyor. Güvenlik kaynakları, “Önümüzdeki süreçte kademeli olarak geçici koruma statüleri kaldırılınca, bu durumda olanlar mecburen ikamet izni almak zorundalar. Bunun da belli kuralları var. Mesela evi olacak, işi olacak, kira sözleşmesi getirecek. Getirilen kira sözleşmesinde yer alan eve de bakılacak, belki izin verilmeyecek. Sağlık sigortası var mı? Bankada parası var mı? Belli şartlar var. Bunları sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Bir anlamda ikamet etme izni almak çok zor olacak. Alamayanlar ise mecburen ülkelerine gidecek. Aksi hâlde kaçak duruma düşecekler. Bütün bu sıkı kurallar sebebiyle Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin hızlanması bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.
BM FONLARI KULLANILACAK
Ayrıca BM’den gelen fonların Suriyelilerin dönüşleri için kullanılacağı belirtildi. Ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere BM fonlarından ücret ödenmesi ve yol masraflarının karşılanması, planlanıyor.