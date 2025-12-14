HABER MERKEZİ
Dışişleri'nden Suriye'deki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ABD askerleri ile Suriye askerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Suriye Hükümeti’nin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.
Özetle DinleDışişleri'nden Suriye'deki saldırıya kınama
Kaydet
Gündem 3 dk önce
Dışişleri Bakanlığı Suriye'de ABD ve Suriye askerlerine yönelik terör saldırısını kınadı.
- Saldırı 13 Aralık'ta Palmira şehri yakınlarında gerçekleşti.
- Saldırıda hayatını kaybedenler oldu.
- Dışişleri Bakanlığı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ilgili hükümetlere başsağlığı dileklerini iletti.
- Türkiye Suriye Hükümeti'nin terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.
0:00 0:00
1x
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ABD askerleri ile Suriye askerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözler kaydedildi:
Suriye’nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak bugün (13 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağımız olan Suriye ve ABD Hükümetleri’ne başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.
Suriye Hükümeti’nin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Suriye'de entegrasyon olmazsa ne yapılacak? Bakan Fidan'dan 'SDG planı' açıklaması
Bizi Takip Edin
YORUMLAR