Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ABD askerleri ile Suriye askerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Suriye Hükümeti’nin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ABD askerleri ile Suriye askerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA DEAŞ yine sahneye sürüldü: Devriye gezen Suriye ve ABD askerlerine saldırı

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözler kaydedildi:

Suriye’nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak bugün (13 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağımız olan Suriye ve ABD Hükümetleri’ne başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

Suriye Hükümeti’nin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz.

Haberle İlgili Daha Fazlası