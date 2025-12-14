Trabzonspor zirve takibini sürdürmek, şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş ise arayı kapatmak amacında. Kaybedenin ciddi yara alacağı maç öncesi Sergen Yalçın'ın planı hazır.

Beşiktaş bu akşam dev maçta Trabzonspor’u deplasmanda devirmeye hazır. Taktik idmanlarda hem hücum hem de savunma anlamında duran top çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son vuruşlarda daha becerili olmaları için golcüleri uyardı. Tecrübeli teknik adam ayrıca sezon başında yapılan bireysel hatalara dikkati çekerek, öğrencilerin tehlikeli bölgelerde azami ölçüde dikkatli olmalarını istedi.

SERİYE PRİM VAR

Tecrübeli teknik adamın dev maçta Abraham’a santrforda görev verecek. Sol kanatta El Bilal, Sağ kanatta Cerny, 10 numara bölgesinde ise Orkun Kökçü’nün olması bekleniyor. Sergen Yalçın’ın hafta içinde öğrencileriyle yaptığı birebir görüşmelerde Trabzon deplasmanından itibaren devre arasına kadar oynanacak bütün maçların kazanılmasını istediği öğrenildi. Öte yandan yönetim galibiyet serisi için takıma özel prim verecek.

İKİ TAKIM ADINA DA KRİTİK BİR DERBİ

Geçen hafta ikinci sıraya çıkan Fırtına bu avantajını korumak düşüncesinde. Her ne kadar hücumda gol yükünü çeken Paul Onuachu ile sağ bek Pina cezalı olsa da... Ligde son üç maçını kazanan ve seriye devam etmek isteyen Karadeniz ekibi rakibine karşı evinde son dört maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

DEPLASMAN KARTAL’I

Siyah beyazlılar adına ise durum daha da kritik. Çünkü zirvenin çok uzağında kalan bir yönetimi ve teknik direktörü istifaya davet edilen bir Beşiktaş var. Kara Kartal’ın bu sezon en rahat olduğu ve kazandığı yerler ise deplasmanlar. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş dış sahadaki son iki Süper Lig maçını kazanırken çıktığı son dokuz lig karşılaşmasının üçünü alırken bu galibiyetlerin tamamını deplasmanda aldı. Özetle Kartal adına (içinde bulunduğu durum ve konuma göre) tek ihtimalli maç denebilir.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor

Onana

Arif

Serdar

Batagov

Mustafa

Oulai

Folcarelli

Zubkov

Muçi

Olaigba

Augusto

Beşiktaş

Ersin

Gökhan

Paulista

Emirhan

Rıdvan

Ndidi

Salih

Cerny

Orkun

El Bilal

Abraham

