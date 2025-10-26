Trump'ın baskısı altında 'zor karar' bekleyişi... Fed'in faiz açıklaması 'keskin bir alet'

ABD Merkez Bankası (Fed), hükümetin kapanması nedeniyle ABD ekonomisinin durumu hakkında net bir tablo olmamasına rağmen, yılın ikinci faiz indirimi kararını Çarşamba (29.10.2025) günü açıklaması bekleniyor.

Ülke genelinde sağlık sigortası sübvansiyonları üzerinden süren haftalar süren Demokrat ve Cumhuriyetçi anlaşmazlık, neredeyse tüm resmi ekonomik verilerin yayımlanmasını engelliyor. Bu durum, Fed yetkililerinin normalde kullandıkları tüm verilere sahip olmadan faiz kararları almak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

FED'İN FAİZ KARARI MERAK KONUSU

Analist ve yatırımcılar, Fed’in ana kredi faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,75 ile yüzde 4,00 aralığına çekmesini bekliyor, ancak yılın Aralık ayında yapılacak son faiz indirimi hakkında fazla bilgi vermesi öngörülmüyor.

Resmi veri eksikliği, Fed içindeki tartışmaları da zorlaştırıyor; yetkililer, zayıflayan iş gücünü desteklemek için hızlı bir faiz indirimi yapmalı mı, yoksa enflasyon hâlâ yüzde 2’lik uzun vadeli hedefin üzerinde seyrettiği için sabırlı mı olmalı kararsız kalıyor. Trump’ın uyguladığı yüksek tarifeler enflasyonu yukarıda tutuyor.

Fed’in Kongre tarafından verilen çift görev yetkisi bulunuyor: hem enflasyonu kontrol etmek hem de istihdamı desteklemek; bunu ana faiz oranını artırarak, sabit tutarak veya indirerek yapıyor.

Eski Fed yetkilisi Joseph Gagnon, "Ne kadar enflasyon geleceğini, ne kadarının ise gelmeyeceğini belirlemeleri gerekiyor, işte asıl soru bu" dedi.

Hazine Bakanı Scott Bessent, tüketici fiyatlarının yüksek kalmasını önceki Biden yönetiminin "erişilebilirlik krizi" ile açıkladı ve önümüzdeki aylarda enflasyonun düşeceğine güvendiğini söyledi.

TEK BÜYÜK VERİ

Kapanmanın başladığı 1 Ekim’den bu yana yayımlanan tek önemli veri, ABD tüketici enflasyon verisi oldu; Ağustos’a kadar 12 aylık enflasyon %3,0 olarak açıklandı ve beklentilerin biraz altında geldi, bu da finansal piyasaları sevindirdi.

Fed enflasyonu ölçmek için farklı bir göstergeden yararlanıyor ve bu da hedefin oldukça üzerinde seyrediyor. Öte yandan istihdam, son aylarda yavaşladı; Ağustos ayında yalnızca 22 bin yeni iş meydana getirildi ve işsizlik oranı %4,3 seviyesinde kaldı.

KPMG baş ekonomisti Diane Swonk, Fed’in ana faiz oranını “keskin bir alet” olarak tanımlayarak, doğru kararın verilmesinin zor olduğunu belirtti. Swonk, Fed’in bu yıl iki kez daha faiz indireceğini ve önümüzdeki hafta bilanço küçültme programını (quantitative tightening) sonlandıracağını öngörüyor.

FED SİYASİ BASKI ALTINDA

Fed, bu yıl Beyaz Saray’dan gelen yoğun eleştirilerle sarsıldı. Trump, sık sık Truth Social üzerinden Fed Başkanı Jerome Powell’ı eleştirdi.

Trump yönetimi ayrıca Fed yöneticisi Lisa Cook’a da mortgage dolandırıcılığı suçlamasıyla görevden alınması için saldırdı. Cook, hukuki süreci direnerek Yüksek Mahkeme’ye taşıdı ve dava Ocak ayında görüşülecek.

Bu zamanlama, Mahkeme’nin Cook’un görevde kalıp kalamayacağına dair karar vermesinin Şubat sonuna kadar muhtemel olmadığını gösteriyor; o tarihe kadar Fed’in bölgesel başkanları yeniden atama sürecini tamamlaması gerekiyor.

PIIE’den Gagnon, “Bu hamleyi yapma ihtimalinin oldukça azaldığı görünüyor” dedi.