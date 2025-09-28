Fed Başkanı Powell görevden alındı mı? Trump'tan karikatürlü 'kovuldun' paylaşımı
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Fed Başkanı Powell'a yönelik karikatürlü bir paylaşım yaptı. Çizimde, Trump'ın Powell'a 'You're Fired' (Kovuldun) dediği görülüyor. Paylaşım, Powell'ın görevden alınıp alınmadığına dair soruları beraberinde getirdi.
ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden almasını temsil eden bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaştı.
TRUMP'TAN POWELL'A 'KOVULDUN' PAYLAŞIMI
Karikatürde "You're Fired" (Kovuldun) ifadesi yer aldı.
Trump, merkez bankası ve Powell’ı faizleri düşürmedikleri gerekçesiyle sık sık eleştiriyor.
Fed ise geçtiğimiz hafta işgücü piyasasına yönelik artan aşağı yönlü riskleri gerekçe göstererek yaklaşık dokuz ay aradan sonra ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.
POWELL'IN FAİZ İNDİRİMİ TRUMP'IN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMADI
Ancak 25 baz puanlık bu indirim, Trump’ın talep ettiği kapsamlı para politikası gevşemesinin çok altında kaldı. Fed Başkanı Powell, indirimi “risk yönetimi” adımı olarak nitelendirdi.
Trump ayrıca, mortgage dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınmasını da gündeme getirdi; Cook iddiaları reddediyor. Tarih boyunca bir ABD başkanı Fed guvernörünü görevden almadı.