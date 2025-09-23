Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması: İş piyasasında zorlu bir dönem olabilir

Fed Başkanı Jerome Powell, Salı günü yaptığı açıklamada, faiz oranlarının çok hızlı düşürülmesinin enflasyonun yüksek kalmasına yol açabileceği uyarısında bulundu ancak hazırlıklı bir şekilde yaptığı açıklamada, ileriye doğru "risksiz bir yol olmadığını" vurguladı.

Powell, Rhode Island'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Faizleri çok agresif bir şekilde gevşetirsek, enflasyon işini yarım bırakabiliriz ve yüzde ikilik enflasyona tam olarak ulaşmak için daha sonra geri adım atmak zorunda kalabiliriz" dedi.

ABD Merkez Bankası Başkanı, "Kısıtlayıcı politikayı çok uzun süre sürdürürsek, işgücü piyasası gereksiz yere gevşeyebilir" dedi.

FED FAİZİ 25 BAZ PUAN DÜŞÜRMÜŞTÜ

Powell'ın konuşması, ABD Merkez Bankası'nın (FED) geçen hafta yılın ilk faiz indirimini yaparak, uzun süredir beklenen bir hamleyle referans borç verme faiz oranını 25 baz puan düşürmesinin ardından geldi.

Ancak onun açıklamaları, Fed yetkililerinin fiyat istikrarını ve maksimum istihdamı korumak, enflasyon ve işgücü piyasası endişelerini dengelemek için çalışırken yürüdükleri ince çizgiyi vurguluyor.

İş piyasası zayıflarken enflasyon yüzde ikilik hedefin üzerinde kalmaya devam ederken, politika yapıcılar ileriye dönük en iyi yol konusunda ikiye bölündü.

TRUMP YÖNETİMİ DAHA FAZLA İNDİRİM İSTİYOR

Başkan Donald Trump tarafından yeni atanan Fed Guvernörü Stephen Miran, geçen haftaki faiz kararına karşı oy kullandı ve bunun yerine 50 baz puanlık daha büyük bir indirim için baskı yaptı.

Öte yandan, politika yapıcıların geneli bu yıl iki faiz indirimi daha öngörürken, birçoğu daha fazla indirim öngörmüyor.

Powell Salı günü, yetkililerin Trump'ın kapsamlı tarifeleri nedeniyle maliyetlerde meydana gelen bir kerelik artışın sürekli bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlayacaklarına söz verdi.

Şimdilik Fed'in politika duruşunun "potansiyel ekonomik gelişmelere cevap verebilecek iyi bir konumda" olduğunu söyledi.

Hazırladığı konuşmada, enflasyonun gidişatına ilişkin belirsizliğin yüksek seyrettiğini, ancak istihdama ilişkin risklerin de arttığını kaydetti.

Ticaret, göç, mali ve düzenleyici politikalardaki büyük değişikliklerin genel ekonomik etkilerinin henüz görülmediğini kaydetti.