Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalar merakla bekliyordu

Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalar merakla bekliyordu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalar merakla bekliyordu
Anadolu Ajansı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00-4,25 aralığına indirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) 9 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Fed politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 4 - 4,25 aralığına çekti.

Fed, faiz kararını 1'e karşı 11 oyla aldı. Üyelerden Stephen Miran toplantıda 50 baz puan faiz indirimi yönünde oy kullandı.

Karar metninde istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı, enflasyonun 'bir miktar' yüksek seyrettiği ifade edildi.

9 AY SONRA İLK 

Alınan karar ile Fed, 18 Aralık 2024'ten bu yana ilk kez faiz oranlarını 25bps düşürdü.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 2025'te 2 toplantı daha yapacağı muhtemel 2 faiz indiriminin daha yapılacağı belirtildi.

Fed'in faiz oranlarının 2025'i %3,5-3,75 arasında bitirmesi bekleniyor. 

