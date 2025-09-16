Fed'in faiz kararı altını nasıl etkileyecek? Masada 2 ihtimal var: Rekor mu kıracak, düzeltme mi yapacak?

EKONOMİ SERVİSİ- Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek faiz kararına odaklandı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği karar yarın akşam 21.00'de açıklanacak. Karar altın fiyatları üzerinde de etkili olacak.

YILIN İLK FAİZ İNDİRİMİ GELİYOR MU?

Fed, yarın bu yılın 6. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını duyuracak. Bu yıl gerçekleşen tüm toplantılarda faiz oranını sabit tutan Fed'in istihdam verilerindeki bozulma ve tarifelerin kısa vadede etkisinin enflasyon üzerinde sınırlı kalmasıyla yılın ilk indirimini gerçekleştirmesi bekleniyor.

FED'DEN İNDİRİM BEKLENİYOR

25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi piyasalarda fiyatlanırken, yılın kalan iki toplantısında da 25'er baz puan daha indirim ihtimali öne çıkıyor.

ABD'de istihdam piyasasından gelen zayıf veriler sonrası "Fed'den 50 baz puanlık indirim gelir mi?" soruları da sorulmaya başlandı. Ancak ağustos ayı ABD enflasyon verisinin aylık yüzde 0,4 ile yıllık ise yüzde 2,9 beklentilerin üzerinde gelmesi bu olasılığı zayıflattı.

ALTINDAN ÇİFTE REKOR

Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Bugün ons altın 3 bin 699 dolar ile gram altın ise 4 bin 912 lira ile rekor kırdı.

ALTIN DÜZELTME Mİ YAPACAK, REKOR MU TAZELEYECEK?

Altın fiyatları için Fed'in faiz kararı kritik öneme sahip. Faiz indiriminin beklenti dahilinde gerçekleşmesi durumunda "kar satışları" olabilir. Bu durumda altında bir düzeltme gerçekleşebilir ve alım fırsatı sunabilir. Ancak altındaki düşüşün kısa süreli olması bekleniyor, uzun vadede beklenti yükseliş yönünde.

Faiz indiriminin beklentinin üzerinde gelmesi durumunda ise altındaki yükseliş daha da hızlanabilir. Bu durum yeni rekorların habercisi olabilir.

GÖZLER FED'DEN GELECEK MESAJLARDA

Fed kararının ardından gelecek döneme dair projeksiyonlar ve nokta grafikler de açıklanacak. Bu projeksiyonlarda, istihdam ve büyüme gibi makroekonomik verilere dair beklentiler ve faiz öngörüleri de paylaşılacak. Bütün bu bilgiler, gelecek dönemde “kaç faiz indirimi olabileceğine” yönelik ipuçları verecek. Altın fiyatları, dolar endeksi ve ABD borsaları başta olmak üzere Fed’den gelecek sinyaller dikkatler izlenecek.