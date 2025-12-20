Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %0,27 primle 11.342 seviyesinden kapanış yaptı. BİST 100 kapsamında Türk Altın İşletmeleri en çok yükselen ve Gen İlaç en çok düşen hisseler olurken; en fazla para girişi Türk Hava Yolları ve para çıkışı TÜPRAŞ’ta gerçekleşti. Borsa İstanbul, 2026 yılında endekslerde yapılan hisse değişikliklerini de açıkladı. SPK ise “nitelikli yatırımcı” limitini 10 milyon TL’ye çıkardı. İşte borsada haftanın gelişmeleri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda yılın tamamlanmasına sayılı günler kala, bu hafta Borsa İstanbul’da da daha düşük hacimli ve dar bir bantta hareketlilik öne çıktı. BİST 100 endeksi hafta boyunca en düşük 11.250 ve en yüksek 11.470 seviyelerini test etti. Haftalık kapanış ise %0,27 primle 11.342 seviyesinden gerçekleşti.

Analistler, 11.250 desteğinin korunmasının önemli olduğunu belirterek, kısa vadede 11.500 seviyesinin ilk direnç olarak kendini gösterdiğini ifade ediyor.

Enflasyon ve TCMB faiz politikasına muhtemel yansımaları bakımından asgari ücret zammının borsa da beklendiği aktartılıyor.

BİST ENDEKSLERİ DEĞİŞTİ

Borsa İstanbul, 2026 yılının ilk çeyreği için endekslerdeki değişiklikleri de açıkladı. BİST 30’da herhangi bir değişikliğe gidilmezken; TKFEN (Tekfen Holding) ve VESTL (Vestel) BİST 50’den çıkarıldı. Yerlerine BTCIM (Batı Çimento) ve PASEU (Pasifik Eurasia Lojistik) dahil edildi.

BINHO (1000 Yatırımlar Holding), CLEBI (Çelebi Hava Servisi) ve IEYHO (Işıklar Enerji Yapı Holding) hisseleri BİST 100 kapsamından çıkarılırken; IZENR (İzdemir Enerji), KLRHO (Kiler Holding) ve QUAGR (QUA Granite Hayal Yapı) hisseleri dahil edildi.

“NİTELİKLİ YATIRIMCI” LİMİTİ ARTTI

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), serbest yatırım fonlarına giriş kriteri olarak aranan “nitelikli yatırımcı” limitini 1 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltti. Karar öncesinde “nitelikli yatırımcı” statüsünde olanların, bu konumlarını sürdüreceği de ifade edildi.

HAFTANIN ÖNEMLİ VERİLERİ

Hafta boyunca iç piyasalarda sakin bir gündem izlenirken, dış piyasalardan önemli veri akışları takip edildi. ABD’de tarım dışı istihdam kasımda 50 bin kişilik beklentiye karşılık 64 bin kişi arttı. Ancak işsizlik oranı %4,6’ya yükseldi. Ülkede enflasyon ise geçen ay yıllık bazda %2,7 oldu ve %3,1 olan beklentinin altında gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası faizi 0,25 baz puan artırdı ve uzun yıllar sonra ilk defa 0,75 seviyesine çıkardı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen hisseler şöyle:

-TRALT: 42,20 TL (%12,59)

-EFOR: 31,48 TL (%11,16)

-MAGEN: 38,38 TL (%10,10)

-BTCIM: 4,07 TL (%9,70)

-ASTOR: 111,00 TL (%6,42)

-MAVI: 41,10 TL (%5,06)

-ALTNY: 66,00 TL (%5,01)

-VAKBN: 30,66 TL (%5,00)

-RALYH: 217,00 TL (%4,88)

-TRMET: 103,70 TL (%4,85)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında bu hafta en çok düşen ilk 10 hisse ise şunlar oldu:

-GENIL: 165,80 TL (%-15,24)

-TUPRS: 184,60 TL (%-6,58)

-CANTE: 2,14 TL (%-6,14)

-VESTL: 31,00 TL (%-5,02)

-OYAKC: 23,68 TL (%-4,82)

-KONTR: 12,85 TL (%-4,25)

-TSPOR: 1,16 TL (%-4,13)

-CIMSA: 46,50 TL (%-4,12)

-KTLEV: 17,11 TL (%-4,09)

-KUYAS: 55,30 TL (%-4,08)

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

-Türk Hava Yolları: 595,61 milyon TL

-İş Bankası C: 488,57 milyon TL

-Akbank: 431,42milyon TL

-Garanti Bankası: 244,07milyon TL

-Pegasus Hava Yolları: 201,24 milyon TL

PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

-TÜPRAŞ: -486,75 milyon TL

-Emlak Konut GYO: -237,55 milyon TL

-Turkcell: -164,45 milyon TL

-Koç Holding: -154,44 milyon TL

-Halkbank: -149,02 milyon TL

Önemli Uyarı: Bu içerik, gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

