TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatları için 2025, altın yıllardan biri olarak geride kalmaya hazırlanıyor. Ocak ayına 2.625 dolardan başlayan ons altın fiyatı, yıl boyunca ABD’nin ticaret tarifeleri, dolar endeksinin gerilemesi, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarından bulduğu destekle yükseliş trendinde hareket etti. 19 Aralık işlemlerinde 4.325 dolara yakın seviyelerde bulunan ons altında yıllık prim %63,20 olarak gerçekleşti.

Bu prim, aynı zamanda ons fiyatında 1979’dan bu yana en yüksek yıllık prim olarak da tarihe geçmeye hazırlanıyor.

İKİNCİ YARIDA FED DESTEĞİ

Ons fiyatı yıl içinde 4.381 dolar ile zirve seviyeyi de test etti. Yılın ikinci yarısında daha belirgin bir yükseliş trendine giren ons altın fiyatı, bu dönemde de ABD Merkez Bankasının yeniden faiz indirimi döngüsünü başlatmasından destek buldu. Son olarak FED, aralık ayı toplantısında 0,25 puanlık indirimle politika faiz oranını %3,75’e çekmişti.

Piyasalarda gelecek yıl da FED’den 2 faiz indirimi beklenirken, ons altın için 5.000 dolar senaryoları da ileri sürülmeye başlandı.

GRAM FİYATI %99 YÜKSELDİ

Onstaki bu hareketlilik gram altın fiyatına da yansıdı. Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı bu hafta 6.009 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Bugünkü ilk işlemlere ise 5.950 TL’den başlayan gram fiyatı, 2025’te %99 prime imza attı. Ocak ayına 2.985 TL’den başlayan gram fiyatı, bu yıl %20 artış gösteren kurdan da destek buldu.

SERTİFİKASI, ALTINI SOLLADI!

Öte yandan bireysel yatırımcıların bu yıl artan altın talebi, piyasalarda çok faklı fiyatlamaları da beraberinde getirdi.

Borsa İstanbul’da “ALTIN.S1” koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikası, bu yıl %185,78 primle dikkat çekti. Geçen yılı 30,58 TL’den tamamlayan ALTIN.S1, 18 Aralık işlemlerinde 87,39 TL’den kapanış yaptı. ALTIN.S1, gram altına dayalı bir varlık olmasına rağmen, gram fiyatının çok üzerinde bir performansa koştu.

ALTIN SERTİFİKASI NEDİR?

Darphane Altın Sertifikaları, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından halka arz edildi. Her bir sertifika 0,01 gram altını temsil ediyor. Böylece 100 sertifika, 1 gram altına karşılık geliyor.

Borsadan toplanan sertifikalar, fiziki altına dönüşüm imkânı da sağlıyor. Fiziki altına dönüşüm tutarı ise minimum 50 gr olarak belirlendi. Fiziki altın talep eden yatırımcıların, sertifikaları ile Darphane’ye başvurması gerekiyor.

2022 yılında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan altın sertifikası, tıpkı bir hisse senedi gibi kolaylıkla alınıp satılabiliyor. Sertifikalar yatırımcıyı, fiziki altın gibi saklama külfeti ya da kaybolma, çalınma gibi risklerden de koruyor.

ALTIN.S1 NEDEN DAHA PAHALI

Analistler, altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişle birlikte talebin arttığını ifade ederek “Gelecekte fiyatlarda daha fazla yükseliş olabileceği yönünde öngörüler sürekli canlı kaldı. Borsada işlem gören altın sertifikalarında da önceden fiyatlama gibi bir eğilim ortaya çıktı. Şu anda altın sertifikası borsada, fiziki fiyatın %45 daha üzerinden fiyatlanıyor” şeklinde konuşuyor.

