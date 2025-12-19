Altın fiyatlarında son dakika! 19 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.940 TL’den ve ons fiyatı 4.320 dolardan güne başlıyor. Gram altın dünkü işlemlerde 6.009 TL ile rekor tazelemişti. Ons ise 4.375 dolar ile rekora yaklaşmıştı. ABD’den gelen ekonomik veriler, dünkü işlemlerde altında destek olmuştu. Haftanın son işlem günü ise zirve seviyelerden kâr satışları ile başladı. Ons fiyatında 4.250 dolar önemli destek olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında ABD’de açıklanan ekonomik verilerin dalgalanmalara yol açtığı bir hafta geride kalıyor. Dün açıklanan son verilere bakıldığında;

-FED’in dikkatle takip ettiği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda %2,7 oranında artış gösterdi. Bu oran %3,1'lik beklentinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon da %3’lük beklentiye karşılık %2,6 oranında arttı.

-ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre ise 13 Aralık ile biten haftada ilk defa işsizlik maaşı başvuruları 13 bin kişi azalarak 224 bine geriledi.

-Philadelphia FED İmalat Endeksi de kasımdaki -1,7'lik gerilemenin adından aralıkta da -10,2 düştü. Bu ay verilerde 3 puanlık artış bekleniyordu.

ONS ALTIN REKORA YAKLAŞTI

Enflasyonda yaşanan gerileme ve imalat aktivitesindeki zayıflama, küresel piyasalarda altın fiyatlarına destek oldu. Ons fiyatı dünkü işlemlerde 4.375 doları test ederek tarihî zirve seviyesine (4.381 dolar) oldukça yaklaştı. Ardından kâr satışları ile dünkü işlemler 4.332 dolardan tamamlandı.

Ons fiyatında haftanın son işlem gününde ise (TSİ 06:20 itibarıyla) 4.320 dolara yakın görünüm devam ediyor.

19 ARALIK 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatlarına da yansıyor. 19 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.940 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında dünkü işlemlerde ise 6.009 TL ile rekor seviye test edilmişti. Böylece spot piyasada ile defa bu hafta 6 bin TL seviyesi de aşılmış oldu.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.032 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.826 TL’den gerçekleşiyor.

DİKKATLER ABD VERİSİNDE

Piyasalarda bugün de dikkatler, ABD’de açıklanacak ekim ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksine çevrildi. Enflasyon göstergesi olarak izlenen bu veride yıllık bazda %2,8 ve aylık olarak %0,2 artış bekleniyor. Rakamların beklenti altında kalması halinde “daha güvercin FED” beklentilerinin artması ve kıymetli metallerde yukarı yönlü tepki hareketlerinin yaşanabileceği ifade ediliyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altın fiyatının son 1 haftalık süreçte 4.250 dolar seviyesinin üzerine yerleştiğini ve bunun teknik olarak önemli bir sinyal olduğunu aktaran analistler, “Bundan sonraki süreçte 4.250 dolar üzerinde kalıcılığın devam önemli olmakla birlikte, tarihî zirveye işaret eden 4.381 dolar seviyesi de önemli bir direnç olarak takip edilecek” değerlendirmesinde bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası