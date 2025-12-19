Türkiye’de ortalama fiyatlara göre konut imarsız arazi (bağ, bahçe, tarla) fiyatları son 5 yıllık dönemde %930 gibi oldukça yüksek oranda prim yaptı. Ancak son 1 yılda artış %16,18 ile sınırlı kaldı. Böylece arazi yatırımcısı bu yıl (kasım verilerine göre) %31,07’lik enflasyonun altında getiri elde etti ve reel kayba uğradı. Öte yandan arazi fiyatlarının en çok yükseldiği illere bakıldığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Gayrimenkul yatırımcısının son yıllarda önemli alternatifleri arasında yer alan arazi (bağ, bahçe, tarla) fiyatlarında durgun bir yıl geride kalıyor. Endeksa tarafından ölçülen veriler, arazide önceki yıllarda gerçekleşen yüksek değer artışlarının, 2025’te yaşanmadığını gösteriyor.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 16,18

Türkiye’de ortalama fiyatlara göre konut imarsız arazi fiyatları son 5 yıllık dönemde %930 gibi oldukça yüksek oranda bir prim yaptı. Ancak son 1 yıllık döneme bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıktı. Ülkede arazi fiyatlarında ortalama artış son 12 aylık süreçte %16,18 olarak gerçekleşti. Konut imarsız tarlalarda ortalama metrekare fiyatı ise 711 TL olarak gerçekleşti.

EN ÇOK YÜKSELEN İLLER

Endeksa verilerine göre iller bazında bakıldığında ise (ölçüm yapılabilen şehirler arasında) yıllık bazda arazi fiyatlarının en çok yükseldiği bölgeler, bu illerde ortalama metrekare satış fiyatları ve yıllık değer artışları şöyle sıralanıyor:

1-Hakkâri: 1.994 TL/m2 TL (%111,23)

2-Bingöl: 771 TL/m2 TL (%87,59)

3-Diyarbakır: 1.354 TL/m2 TL (%53,51)

4-Uşak: 174 TL/m2 TL (%34,88)

5-Elâzığ: 653 TL/m2 TL (%29,56)

6-Nevşehir: 353 TL/m2 TL (%28,83)

7-Van: 700 TL/m2 TL (%28,21)

8-Batman: 1.395 TL/m2 TL (%26,70)

9-İstanbul: 2.787 TL/m2 TL (%26,28)

10-Tunceli: 848 TL/m2 TL (%26,00)

11-Şanlıurfa: 1.088 TL/m2 TL (%25,93)

12-Giresun: 730 TL/m2 TL (%25,86)

13-Bolu: 527 TL/m2 TL (%23,42)

14-Aydın: 553 TL/m2 TL (%23,16)

15-Kayseri: 531 TL/m2 TL (%22,92)

DOĞU İLLERİ ZİRVEDE

Listede Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri, son 1 yılda konut fiyatlarında olduğu gibi tarla fiyatlarındaki artışta da en çok yükselen şehirler arasında göründü. Bu şehirlerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde öne çıktığını belirten sektör temsilcileri, engebeli yapıları sebebiyle söz konusu bölgelerde düz arazi arzının da kısıtlı olduğunu ifade ediyor. Ayrıca son yıllarda Türkiye ortalamasının altında kalan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin, bu yıl arayı kapatarak bir düzeltme yaptığı da ifade ediliyor.

ENFLASYONUN ALTINDA

Öte yandan Türkiye’de arazi fiyatlarında ortalama 1 yıllık değer artışı, kasım rakamlarına göre %31,07 olan yıllık enflasyonun altında kalarak, yatırımcısına reel olarak kaybettirdi. En çok yükselen şehirlere bakıldığında ise sadece 4 ilde arazi fiyatlarının, enflasyonun üzerinde getiri sunduğu görüldü.

