Altında "düzeltme" uyarısı: Uzmanlar rakam verdi: Alım fırsatı olacak!

Altın fiyatları 2025'e hızlı başladı. Rekor üstüne rekor kıran altın yeni güne de çifte rekorla başladı. Altının gram fiyatı 4 bin 909 lirayla, ons fiyatı ise 3.697 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarının geleceği merak konusu olurken, uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.

ALTINDA DÜZELTME BEKLENTİSİ

Altında yükselişin devam etmesini bekleyen uzmanlar, düzeltme uyarısı yaptı. Buna göre, 2026'da ons başına 4 bin dolar sınırını aşmadan önce altın fiyatlarında düzeltme bekleniyor.

"KISA VADEDE YÜZDE 5-6'LIK DÜZELTME GÖREBİLİR"

Mumbai merkezli rafineri Augmont’un araştırma direktörü Renisha Chainani, Hindistan Altın Konferansı’nda yaptığı değerlendirmede uzun vadeli altın boğa piyasasının sağlam göründüğünü ancak altın fiyatlarında düzeltme öngördüğünü belirterek, "Altın şu anda aşırı alım bölgesinde ve kısa vadede yüzde 5-6’lık bir düzeltme görebilir. Sonrasında yeniden yükselerek 2026’da 4 bin 200 doların üzerindeki yeni zirvelere ulaşabilir.” dedi.

"BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA HIZLI BU SEVİYEYE ULAŞTI"

ABC Rafinerisi'nde Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, "Analistler fiyatların 2026'da 4 bin dolara ulaşacağı konusunda endişeliydi. Ancak bunu söylemek gerçekten zor, çünkü baktığımız her projeksiyonda fiyat beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde bu seviyeye ulaştı" dedi.

ALIM FIRSATI

Danışmanlık şirketi Metals Focus'un genel müdürü Philip Newman da altın fiyatlarının yıl sonunda 3 bin 800 dolara ulaşmasını beklediklerini belirterek bu artışın ardından potansiyel bir bir düzeltme gelse bile bunun yatırımcılar için alım fırsatı olacağını söyledi.

Newman, altın fiyatlarının 2026'da 4 bin doların üzerine çıkmasını beklediklerini belirtti.