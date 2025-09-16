Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altında fark edilmeyen bu hile cep yakıyor! Sadece 100 lira ama 4 bin liraya satıyorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altın bileziklerdeki 'tel oyunu' vatandaşın cebinden yüzlerce lira fazladan para çıkmasına neden oluyor. Görünmeyen hileye karşı Ticaret Bakanlığı devreye giriyor: İşçilik sertifikası ile altın alım-satımında şeffaflık sağlanacak, dolandırıcılığın önü kesilecek. İşte detaylar...

Altın alan vatandaş gramına bakıyor, eliyle tartıyor ancak işin içinde görünmeyen bir ayrıntı var. Özellikle de bilezikte. Fazladan tel koyarak ağırlığı artırıyorlar, vatandaşı 'tel oyunu' ile kandırıyorlar.

YÜZLERCE LİRA ARTIRIYORLAR

Bileziğin içindeki küçük bir tel, fiyatı yüzlerce lira artırıyor. Dışarıdan bakınca anlamak neredeyse imkansız. Kuyumcu da vatandaş da mağdur, burada kazanan ise sadece atölyeler...

DEĞERSİZ MADENİ SATAMAYACAKLAR

Ticaret Bakanlığı, atölyelerin bu hilesine karşı önlem almak için 'işçilik sertifikası' uygulamasını devreye sokuyor. Yeni düzenlemeyle işçilik içeren tüm altın ürünlerin sertifikası olacak; böylece atölyeler ve kuyumcular, değersiz madenleri vatandaşlara satamayacak.

Altında cep yakan hile! Dışarıdan fark edilmiyor, 100 liralık tel 4 bin liraya satılıyor - 1. Resim

"4 BİN LİRA EK MALİYET DEMEK"

Kanal D Haber'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş durumu şöyle anlattı:

"20 santimlik bir yay koyması gerekirken 95 santimlik yay koyuyorlar. Altın değeri üzerinden tartılıyor; işte burada gram oyunu var. Karşımızda 9,5 gramlık bir kelepçe var, normalde yayının 25 santimi aşmaması lazım oysa 76 santim, yani ortalama 50 santim fazla. Bu da 4 bin liradan fazla ek maliyet demek."

Altında cep yakan hile! Dışarıdan fark edilmiyor, 100 liralık tel 4 bin liraya satılıyor - 2. Resim

SERTİFİKA İLE ÖNÜNE GEÇİLECEK

"100-200 liralık çelik koyup bunu 3-4 bin liraya satıyorlar" diyen Memiş, "Büyük bir hırsızlık söz konusu. Kuyumcu da mağdur, vatandaş da mağdur. Kazanan atölyeler. Sertifikayla ürünün içinde ne kadar taş, ne kadar yay olduğu baştan sona yazılacak ve altın değeri üzerinden alışveriş yapılacak. Dolandırıcılığın önüne artık geçilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

