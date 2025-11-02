OPEC+'dan petrol üretimi artışı kararı! Günlük 137 bin varil

OPEC+ ittifakının Suudi Arabistan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu sekiz kilit üyesi, petrol üretiminde küçük bir artış konusunda anlaştıklarını duyurdu.

GÜNLÜK 137 BİN VARİL ARTIRILACAK

Açıklamaya göre, günlük 137 bin varillik artış Aralık ayından itibaren geçerli olacak ve sonraki üç ay boyunca bu seviyede kalacak.

Karar, grubun sanal toplantısının ardından yaptığı açıklamada belirtildi ve nisandan bu yana düzenli şekilde yapılan artışlara "ara verildiği" anlamına geliyor.

Duyurulan artış, analistlerin beklentileriyle örtüştü.