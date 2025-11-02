Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > OPEC+'dan petrol üretimi artışı kararı! Günlük 137 bin varil

OPEC+'dan petrol üretimi artışı kararı! Günlük 137 bin varil

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
OPEC+&#039;dan petrol üretimi artışı kararı! Günlük 137 bin varil
OPEC+, Petrol Üretimi, Suudi Arabistan, Rusya, Artış, Aralık, Haber
Ekonomi Haberleri  / AFP

OPEC+ ittifakının Suudi Arabistan ve Rusya’nın da yer aldığı sekiz üyesi, Aralık ayından itibaren geçerli olmak üzere günlük 137 bin varillik üretim artışı kararı aldı.

OPEC+ ittifakının Suudi Arabistan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu sekiz kilit üyesi, petrol üretiminde küçük bir artış konusunda anlaştıklarını duyurdu.

OPEC+'dan petrol üretimi artışı kararı! Günlük 137 bin varil - 1. Resim

GÜNLÜK 137 BİN VARİL ARTIRILACAK

Açıklamaya göre, günlük 137 bin varillik artış Aralık ayından itibaren geçerli olacak ve sonraki üç ay boyunca bu seviyede kalacak.

Karar, grubun sanal toplantısının ardından yaptığı açıklamada belirtildi ve nisandan bu yana düzenli şekilde yapılan artışlara "ara verildiği" anlamına geliyor.

Duyurulan artış, analistlerin beklentileriyle örtüştü.

Kaynak: AFP

