Citi'den çarpıcı petrol tahmini! Akaryakıta indirim üstüne indirim gelecek

Brent petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Petrolün varil fiyatı haftayı 61,24 dolar seviyesinden kapattı. Arz fazlası nedeniyle brent petrol son 5,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Petrolün geleceği merak edilirken, Citigroup'dan dikkat çeken bir petrol tahmini geldi.

PETROLDE 50 DOLAR SENARYOSU

Citigroup Kıdemli Emtia Stratejisti Eric Lee, Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden önemli bir değerlendirme yaptı. Lee, savaşta tansiyonun düşmesi halinde petrolün varil fiyatının 50 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin azalması ile Rus ham petrolünün potansiyel alıcıları üzerindeki diplomatik baskının hafifletileceğini vurgulayan Lee, bu durumunda petrol fiyatlarını aşağı çekeceğini belirtti.

PİYASALAR ABD'NİN ATEŞKES ÇABALARINA ODAKLANDI

Piyasalar, ABD'nin gelecek hafta üst düzey görüşmeler yoluyla ateşkes sağlama çabalarının ilerleyişini yakından izliyor. Bu atılım, Batılı ülkelerin Rusya'nın enerji sektörüne yönelik kısıtlamaları hafifletmesinin ve Kremlin'in petrol altyapısını vuran Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarını durdurmasının önünü açabilir.

SUUDİ ARABİSTAN'IN DURUŞU NASIL OLACAK?

Lee, petrolde yaklaşık 10 dolarlık bir fiyat düşüşünün sondaj faaliyetlerini desteklemek için bazı devlet kontrolündeki petrol arama şirketlerinden daha yüksek fiyatlar gerektiren kaya gazı endüstrisi için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Böyle bir düşüşün, OPEC'in fiili lideri Suudi Arabistan'ın fiyatları savunmaya mı döneceği yoksa Washington'ın daha ucuz petrol tercihine mi katılacağı sorusunu da gündeme getirdiğini ekledi.

"PETROLÜ DIŞ POLİTİKA ARACI OLARAK KULLANMA İSTEĞİ ARTABİLİR"

Lee, "Bu seviyelerde petrolü dış politika aracı olarak kullanma isteği de daha yüksek olabilir. 80 dolar seviyesinde olsaydık, İran'ı veya Rusya'yı kışkırtıp fiyat artışına neden olma isteği daha az olurdu. Ancak 60 dolar ve özellikle 50 dolar seviyesinde, Beyaz Saray petrol piyasasını daha fazla bozacak şeyler yapma konusunda cesaretlenebilir." dedi.

TÜRKİYE'DE AKARYAKITA İNDİRİM OLARAK YANSIYACAK

Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüşün gerçekleşmesi, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Petroldeki gerileme sonrası benzin ve motorine büyük indirimler gelecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.