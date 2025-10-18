Borsa bu hafta %-4,77 geriledi! İşte en çok yükselen ve düşen 5 hisse

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kalırken, Borsa İstanbul endeksi düşüş serisini dördüncü haftaya taşıdı. BİST 100 endeksi bu hafta da %-4,77 geriledi ve 10.208 puandan kapanış yaptı.

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen ilk 5 hisse şunlar oldu:

1-MAGEN: 24,88 TL (%13,09)

2-DSTKF: 517,00 TL (%12,39)

3-AKSEN: 48,58 TL (%9,96)

4-GRTHO: 664,50 TL (%8,93)

5-PASEU: 137,50 TL (%8,10)

Yine BİST 100 kapsamında en çok düşen ilk 5 hisse ise şöyle sıralandı:

1-IEYHO: 29,68 TL (%-20,43)

2-PATEK: 26,76 TL (%-20,40)

3-PETKM: 17,13 TL (%-12,33)

4-TSKB: 11,62 TL (%-11,37)

5-BRYAT: 1,936,00 TL (%-11,03)

TCMB BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

Haftanın önemli gelişmelerine bakıldığında; Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları için Washington'da bulunan TCMB Başkanı Fatih Karahan, Atlantik Konseyi'nde düzenlenen programda Türkiye'nin para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karahan, "Enflasyonda düşüş eğilimi son zamanlarda biraz yavaşladı. Şu anda orta vadede yüzde 5'lik hedefimize ulaşmaktan uzağız. Bu da yapmamız gereken daha çok iş olduğu anlamına geliyor. Yönümüz belli. Fiyat istikrarını sağlamaya kararlıyız. Bunu başarana ve yüzde 5'lik enflasyon hedefimize yaklaşana kadar sıkı para politikası duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

DİKKATLER 23 EKİM’DE…

Piyasalarda gelecek hafta dikkatler 23 Ekim’deki TCMB’nin faiz kararına çevrilirken, bu hafta piyasa katılımcıları anketinde de enflasyon beklentisinin yükselmesi dikkatlerden kaçmadı. TCMB tarafından açıklanan anketin sonuçlarına göre; Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu beklentisi, yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseldi.

TCMB’den gelen açıklamalar ve piyasanın bu beklentileri, faiz indirimlerinin “daha sınırlı adımlarla” devam edeceği yönündeki beklentileri öne çıkardı.

BORSADA BEKLENTİLER

Analistler, BİST 100’de 10.000 seviyesinin kritik destek konumunda bulunduğunu ve görünümün daha fazla bozulmaması için bu desteğin korunmasının önemli olduğunu belirterek, “Borsada bilanço dönemi başlıyor. TCMB’nin kararı ve karar metnindeki açıklamaları kadar, iyi gelebilecek şirket finansalları da bu süreçte piyasada hisse ve sektör bazlı hareketliliğe sebep olabilir” diye konuşuyor.