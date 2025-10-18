Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şüphe üzerine durdurulan araçlardan tonlarca uyuşturucu çıktı!

Şüphe üzerine durdurulan araçlardan tonlarca uyuşturucu çıktı!

Gündem Haberleri

Tekirdağ ve Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçlardan 809 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Tekirdağ ve Edirne illerinde yürütülen 2 ayrı operasyonda toplam 809 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

ŞÜPHELİ ARAÇLARDAN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Konuya ilişin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Tekirdağ ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında yurda giriş yapmak üzere gümrük sahalarına gelen şüpheli araçlar üzerinde gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde; Tekirdağ Gümrük Sahasında 1 ton 153 kilo, İpsala Gümrük Kapısında 173 kilo, olmak üzere toplam 1 ton 326 kilo esrar ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

Şüphe üzerine durdurulan araçlardan tonlarca uyuşturucu çıktı! - 1. Resim

"MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Ayrıca bakanlık açıklamasında uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin sürdüğü vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimleri, ülke genelinde yürüttükleri denetim, takip, kontrol ve operasyon faaliyetleriyle sadece milli ekonomimizi korumakla kalmayıp, aynı zamanda toplum sağlığını, gençlerimizin geleceğini ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı da kararlılıkla mücadele etmektedir. Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımızı, gençlerimizi ve geleceğimizi koruma hedefiyle yürütülen bu mücadele, sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız devam etmektedir. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürülmektedir."

