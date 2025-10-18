Tezkere Meclis'te! Hükûmet üç yıl daha yetki istedi

HABER MERKEZİ ANKARA - Hükûmet, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyi ve Suriye’de gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlar konusunda Türk askerinin yurtdışına çıkabilmesi için TBMM’den üç yıl daha yetki istedi.

Önceki tezkerelerde yetki süresi iki yıl olarak belirtiliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan yetki tezkeresinde, Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde terör tehdidinin sürüyor olması ve kalıcı istikrarın henüz tesis edilememesinin, millî güvenlik açısından risk ve tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, terör örgütleri PKK/PYD-YPG’nin, Suriye merkezi yönetimine entegre olmaya yönelik adım atmayı ayrılıkçı ve ayrıştırıcı gündemi dolayısıyla reddettiği, ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik sürecin ilerletilmesini de engellemeye çalıştığına dikkat çekildi. Tezkerede, Suriye’de mevcut yönetimin beklenti ve ihtiyacı doğrultusunda ülkenin terörle mücadele imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi, mayınların temizlenmesi süreçlerinde desteğe ihtiyaç olduğu belirtildi.