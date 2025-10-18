Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tezkere Meclis'te! Hükûmet üç yıl daha yetki istedi

Tezkere Meclis'te! Hükûmet üç yıl daha yetki istedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tezkere Meclis&#039;te! Hükûmet üç yıl daha yetki istedi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hükûmet, Türk askerinin Irak ve Suriye’deki operasyonları için TBMM’den bu kez üç yıl süreyle yetki istedi. Tezkerede, terör tehdidinin sürdüğü ve kalıcı istikrarın sağlanamadığı vurgulandı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Hükûmet, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyi ve Suriye’de gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlar konusunda Türk askerinin yurtdışına çıkabilmesi için TBMM’den üç yıl daha yetki istedi.

Önceki tezkerelerde yetki süresi iki yıl olarak belirtiliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan yetki tezkeresinde, Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde terör tehdidinin sürüyor olması ve kalıcı istikrarın henüz tesis edilememesinin, millî güvenlik açısından risk ve tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, terör örgütleri PKK/PYD-YPG’nin, Suriye merkezi yönetimine entegre olmaya yönelik adım atmayı ayrılıkçı ve ayrıştırıcı gündemi dolayısıyla reddettiği, ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik sürecin ilerletilmesini de engellemeye çalıştığına dikkat çekildi. Tezkerede, Suriye’de mevcut yönetimin beklenti ve ihtiyacı doğrultusunda ülkenin terörle mücadele imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi, mayınların temizlenmesi süreçlerinde desteğe ihtiyaç olduğu belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP’de kongreler davadan önce bitecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP’de kongreler davadan önce bitecek - GündemCHP’de kongreler davadan önce bitecekCüneyt Yüksel: Bir km hız artışı, kaza riskini 4 kat artırıyor - Gündem“Bir km hız artışı, kaza riskini 4 kat artırıyor”Türkiye'nin yollarında tek düzen, tek kural! Kafa karıştıran hız levhaları tarihe karıştı - GündemTabela çilesi sona eriyorKapsam genişliyor! Sağlık personeli olmayanlar da acil müdahale yapabilecek - GündemSağlık personeli olmayanlar da acil müdahale yapabilecekCHP İzmir kongresinde şok! Başkan adayı Çağatay Güç kürsüde bayıldı - GündemBaşkan adayı kürsüde bayıldıBasın İlan Kurumu'nda görev değişimi: Abdulkadir Çay Genel Müdürlüğe atandı - GündemBasın İlan Kurumu'nda görev değişimi: Abdulkadir Çay Genel Müdürlüğe atandı
Sonraki Haber Yükleniyor...