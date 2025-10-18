Cüneyt Yüksel: Bir km hız artışı, kaza riskini 4 kat artırıyor

ESMA ALTIN ANKARA - Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin Meclis Genel Kurulunda hız sınırı cezalarının artırılma gerekçelerini açıkladı.

Türkiye’de kazaların beş yıllık ekonomik maliyetinin 300 milyar lirayı bulduğunu söyleyen Yüksel, geçen yıl hız ihlali kazalarında 3.657 kişinin öldüğünü aktardı. 2019-2024 arasında 30 km/sa. hız sınırında 1.356, 50 km/sa. olan bölgelerde ise 7.689 kişinin can verdiğini belirten Yüksel “Hızın 1 km artması kaza riskini 4 kat artırıyor. Saatte 80 kilometre hızla giden bir araçta kazaya karışan kişinin can kaybı riski, saatte 30 kilometre hızla giden araçtaki kişiye göre 20 kat fazladır” dedi.

"AMAÇ GELİR GETİRMEK DEĞİL"

Trafik cezalarının hazineye gelir getirme amacıyla artırıldığı iddialarına da değinen Yüksel şöyle konuştu: