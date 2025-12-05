Küçükçekmece'de polisten kaçan bir araç bekçilere çarptı ve ardından yolun karşısına geçen yaşlı bir kadını ezdi. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, aracın içerisindeki 3 şahıs her yerde aranıyor.

İstanbul Küçükçekmece'de cadde üzerindeki bir tatlıcıya hafif ticari araç ile malzeme getiren şüpheli, bölgedeki KGYS kamerasının yüz tanıma sistemine yakalandı. Durum, o sırada caddede uygulama yapan polis ekiplerine bildirildi.

Ekipler, şüpheliyi durdurarak kimlik istedi. Şüpheli şahıs kimliğinin araçta olduğunu söyledikten sonra, yanındaki 2 kişi ile araca binip kaçtı.

YAŞLI KADIN ARAÇ ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Polis ekipleri aracı durdurmaya çalışırken şahıslar, araçla Osmanbey Sokak'a girdi. Araç, o sırada yolun karşısına geçen S.T. (60) isimli kadını ezdi. Yaşlı kadın araç altında sürüklenerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan S.T.'yi hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden ağır yaralı yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ŞAHISLAR HER YERDE ARANIYOR

Olay sonrası araçtaki şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, aracı olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta terk edilmiş şekilde buldu. Polislerin kaçan şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

KADININ EZİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan, şüphelilerin araçla kaçarak bekçilere çarptığı ve ardından kadını ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

