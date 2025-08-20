Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Polisin 'dur' ihtarına uymamak sonu oldu

Polisin 'dur' ihtarına uymamak sonu oldu

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kepçeye çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosikletli Abdullah Y.'yi (19) durdurmak istedi.

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Abdullah Y., ilçeye bağlı Fenese Mahallesi'nde ters yöne girerek, karşıdan gelen bir kepçenin baş bölümüne çarpıp, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Abdullah Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Abdullah Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

