Kayseri'de dehşet! Alkol masasındaki kavga kurşun yağmuruyla sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri'de Z.V. isimli şahıs, alkol almak için eşiyle birlikte arkadaşının dükkanına gitti. Alkol masasında çıkan tartışma büyürken, Z.V. arkadaşları tarafından darbedildi. Z.V. eşiyle birlikte aracına binerek olay yerinden kaçmak istediği sırada aracına ateş açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Matbaacılar Sitesi’nde Z.V. ve dini nikahlı eşi Y.D. alkol almak için arkadaşlarının dükkanına gitti. Bir süre alkol aldıktan sonra Z.V. ve arkadaşlarının arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

ARKALARINDAN ATEŞ AÇILDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine arkadaşları Z.V.’yi darbetti. Daha sonra aracına binerek oradan uzaklaşmak isteyen Z.V. ve Y.D.’nin araçlarına kavga ettikleri kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

MOTOSİKLETLİYE ÇARPTILAR

Kaçmak istedikleri sırada Y.D., idaresindeki otomobille ilçeye bağlı Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda seyreden A.B. yönetimindeki motosiklete çarptı. Metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve sağlık ekipleri kazada yaralanan A.B.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler, kavganın gerçekleştiği yerde ve kaza yerinde inceleme yaparken, Z.V.’nin otomobiline ateş ettikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

